新北瑞芳鼻頭海鮮老店搭年菜熱 冷凍宅配訂單滿滿

年關將近，家家戶戶已經開始準備年菜，現在人為求方便，會購買現成年菜，直接加熱就可以食用，搭上這波年菜商機，位於瑞芳區鼻頭漁港裡的海產老店，也推出一整桌的年菜料理，採用在地當季新鮮漁獲加上店內師傅好手藝，現在冷凍宅配的訂單大爆滿。

瑞芳區鼻頭漁港周邊有許多家海鮮料理，其中在地經營將近四十年的「鼻頭阿珠老店活海鮮」，更是許多饕客來到鼻頭的首選，年關將近，店家也搭上年菜熱潮，推出一整桌的年菜料理，佛跳牆，乾煎鮑魚，人參鱸鰻湯，冬瓜蒸鮮魚，鮮烤軟絲等等，都是店內的招牌菜。

業者黃鉉智表示，很感謝饕客長期以來的支持，為了讓民眾在過年期間，也能吃到老店的好滋味，推出年菜料理，都是真材實料選用台灣當季食材，特別是海大富佛跳牆嚴選特大鮑魚，用高湯直接下去滷，干貝、鮑魚、排骨沒在客氣，通通放進佛跳牆裡，吃得到滿滿的山珍海味，滿足味蕾。

團圓年菜套餐就是店家自己家的除夕年菜，特製醬汁熬滷的大鮑魚，還有一人半支，豪邁大口的招牌薑燜龍蝦，讓您過年在家享用老店招牌菜，經濟實惠。