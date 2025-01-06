桃園最長春節旅宿訂房爆增 賞梅賞景初1至初3最高峰

今年最長農曆春節假期將至，受旅遊景氣復甦，桃園市各地景點飯店、旅宿業訂房率看漲，市政府觀光旅遊局今天下午表示，統計至今天，春節年假以初一至初三為旅遊入住高峰，桃園旅宿業平均訂房率達6、7成，其餘年假旅宿平均訂房率約4到5成。

今年農曆春節年假自1月25日至2月2日長達9天，許多國人準備趁著春節年期全家至飯店圍爐、到各地景點旅遊踏青，讓旅宿業等待許久的旅遊春天到來，受惠觀旅局去年與韓國一般旅行業協會、木浦市合作送客簽訂MOU，桃園尊爵天際、古華花園、住都等大飯店及桃花園中大型旅館，接到韓國旅行團春節旅遊，訂房率高達9成。

桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時表示，今年春節假期較長，龍潭、大溪、石門景點多，今年龍潭、大溪民宿訂房率高達八、九成，有的民宿訂房率快額滿，整體旅遊訂房率不錯，主要是去年疫情解禁影響，國人出國慾望高，紛紛出國旅遊，地方民宿訂房率不好，今年民眾回歸國內旅遊，家庭旅遊增多，春節期假在地民宿訂房率好轉。

復興區普拉多山丘假期民宿以南歐鄉村庭園風格特色，老闆曾子文更是民宿管家學校聘用主廚管家，他表示，今年春節較長，過年期間全台民眾都在移動，出國旅遊之外，許多人規畫度假過年，春節值班民眾提早過年旅遊、許多趁春節旅遊，有的民宿訂房額滿，他的普拉多民宿春節訂房也達8、9成，春節旅遊訂房率不錯。