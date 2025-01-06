快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

桃園最長春節旅宿訂房爆增 賞梅賞景初1至初3最高峰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
最長春節來臨，桃園景點的旅宿業訂房率看漲，不少飯店、民宿訂房達8、9成。圖／市府觀旅局提供
最長春節來臨，桃園景點的旅宿業訂房率看漲，不少飯店、民宿訂房達8、9成。圖／市府觀旅局提供

今年最長農曆春節假期將至，受旅遊景氣復甦，桃園市各地景點飯店、旅宿業訂房率看漲，市政府觀光旅遊局今天下午表示，統計至今天，春節年假以初一至初三為旅遊入住高峰，桃園旅宿業平均訂房率達6、7成，其餘年假旅宿平均訂房率約4到5成。

今年農曆春節年假自1月25日至2月2日長達9天，許多國人準備趁著春節年期全家至飯店圍爐、到各地景點旅遊踏青，讓旅宿業等待許久的旅遊春天到來，受惠觀旅局去年與韓國一般旅行業協會、木浦市合作送客簽訂MOU，桃園尊爵天際、古華花園、住都等大飯店及桃花園中大型旅館，接到韓國旅行團春節旅遊，訂房率高達9成。

桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時表示，今年春節假期較長，龍潭、大溪、石門景點多，今年龍潭、大溪民宿訂房率高達八、九成，有的民宿訂房率快額滿，整體旅遊訂房率不錯，主要是去年疫情解禁影響，國人出國慾望高，紛紛出國旅遊，地方民宿訂房率不好，今年民眾回歸國內旅遊，家庭旅遊增多，春節期假在地民宿訂房率好轉。

復興區普拉多山丘假期民宿以南歐鄉村庭園風格特色，老闆曾子文更是民宿管家學校聘用主廚管家，他表示，今年春節較長，過年期間全台民眾都在移動，出國旅遊之外，許多人規畫度假過年，春節值班民眾提早過年旅遊、許多趁春節旅遊，有的民宿訂房額滿，他的普拉多民宿春節訂房也達8、9成，春節旅遊訂房率不錯。

市府觀旅局表示，春節假期旅遊看好，桃園各大景點、老街之外，復興角板山梅花季春節盛開，都會吸引遊客，挹注景點周邊渡假型旅館，包括石門水庫福華渡假飯店、渴望會館、和逸飯店及威斯汀度假酒店，春節初一至初三訂房率也都超過8成以上，歡迎國內外遊客春節期間規畫1至2日「小龍年遊大龍門」行程，輕鬆過個好年。

最長春節來臨，桃園景點的旅宿業訂房率看漲，不少飯店、民宿訂房達8、9成。圖／市府觀旅局提供
最長春節來臨，桃園景點的旅宿業訂房率看漲，不少飯店、民宿訂房達8、9成。圖／市府觀旅局提供
最長春節來臨，桃園景點的旅宿業訂房率看漲，不少飯店、民宿訂房達8、9成。圖／市府觀旅局提供
最長春節來臨，桃園景點的旅宿業訂房率看漲，不少飯店、民宿訂房達8、9成。圖／市府觀旅局提供
最長春節來臨，桃園復興區角板山梅花盛開，遊客春節上山正好賞梅賞景踏青。圖／市府觀旅局提供
最長春節來臨，桃園復興區角板山梅花盛開，遊客春節上山正好賞梅賞景踏青。圖／市府觀旅局提供

春節 民宿 訂房

延伸閱讀

春節長照服務不中斷：提前預約確保安心過年

注意別白跑！過年吃不到「丹丹漢堡」　春節店休時間曝光

家正婦集合！新光三越攜手中華隊鐵捕林家正擔綱春節大檔宣傳大使

中市計程車1月24日起啟動春節收費 每趟次加收50元

相關新聞

林聰明沙鍋魚頭紅到日本？執行長林佳慧和日本這藝人爆笑撞臉

嘉義市知名林聰明沙鍋魚頭常以美食獲中外媒體報導，但這次執行長林佳慧紅到日本綜藝節目竟然不是因為美食，而是因為和日本搞笑藝...

春節90條國道客運祭出6折優惠 75條指定幸福巴士免費搭

2025年春節長達9天，過往連續假期國道客運票價優惠85折，今年為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫，提升公共運輸使用率...

環團籲停止環評 經濟部：依法送審

近年新增建燃氣機組與天然氣接收站等環評紛紛上路，但環保團體呼籲，政策環評審查完竣前應停止所有新能源開發案的環評審查。對此...

桃園最長春節旅宿訂房爆增 賞梅賞景初1至初3最高峰

今年最長農曆春節假期將至，受旅遊景氣復甦，桃園市各地景點飯店、旅宿業訂房率看漲，市政府觀光旅遊局今天下午表示，統計至今天...

春節國5車潮初一清晨5時開始塞 高公局建議：趁早出發

114年春節連假長達9天，交通部高公局表示，預估南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，建議西部國道初一至初...

13縣市發布低溫特報 今晚至明清晨低溫10度以下

中央氣象署今天下午4時26分，針對13縣市發布低溫特報，影響持續到明天清晨，包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。