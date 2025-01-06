春節國5車潮初一清晨5時開始塞 高公局建議：趁早出發

114年春節連假長達9天，交通部高公局表示，預估南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，建議西部國道初一至初三南下用路人早上6時前出發、初三至初五北上者早上9時前出發；國5初一至初三清晨5時前出發、初二至初五早上9時前出發；另考量今年春節與往年不同，初一至初五僅實施單一費率。

高公局表示，由小年夜前二日放假至初五，經檢視歷年春節連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，考量春節前因尚有4天假期，預估南向中長途返鄉將較為分散，交通量為平日至例假日水準；而初一至初五則為假期尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時段的壅塞。

高公局指出，建議用路人可多搭乘國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，西部國道部分，1月29日（初一）至1月31日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

1月31日（初三）至2月2日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國5部分，1月29日（初一）至1月31日（初三），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發；1月30日（初二）至2月2日（初五），預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

高公局表示，本次春節因與往年不同，初一之前尚有4天假期可分流南向車流，交通量約為平日至例假日水準，因此僅實施單一費率，而初一至初五除了單一費率外，也實施國3差別費率及0-5時暫停收費。

高公局提到，由於小年夜前2日至除夕尚有鄰近地區短途旅遊、採買年貨及送禮等單日往返需求，預估國道局部路段仍有短暫性壅塞，建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞。