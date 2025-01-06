春節90條國道客運祭出6折優惠 75條指定幸福巴士免費搭

2025年春節長達9天，過往連續假期國道客運票價優惠85折，今年為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫，提升公共運輸使用率，公路局與12家國道客運業者合作，在1月24日至2月2日期間，90條中長途國道客運路線推出「最高6折優惠」。交通部長陳世凱呼籲，6折票價非常便宜，民眾返鄉過年可多使用國道客運。

每年農曆過年返鄉人潮眾多，自行開車經常面臨高速公路壅塞，搭乘台鐵、高鐵也經常碰到返鄉或返工尖峰時段票已售罄的狀況。為鼓勵民眾搭乘國道客運，交通部陳世凱部長上周五下班後，身體力行推廣搭乘國道客運，由台北轉運站搭客運返回台中。

陳世凱表示，今年返鄉過年的民眾能多搭乘國道客運，6折的票價非常便宜，不一定要高鐵或台鐵，回到家鄉後，10小時內還能享受在地客運及幸福巴士轉乘優惠；尤其像是台北-新竹或台北-台中等中短途區間，更鼓勵可多利用搭乘國道客運。

交通部及公路局表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，今年春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（2025年1月24日）至收假日（2月2日）擴大加碼為6折，讓春節出遊或返鄉團圓無負擔。

搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內，以電子票證轉乘在地客運享1段票或基本里程免費優惠，75條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。