慈濟被控「偷畫盜圖！」惹議 慈濟慈善基金會回應

媒體人苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」指出有畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，在大牆面打好草稿後，中途被喊卡，醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。有畫家李健儀留言附和並曬出圖檔，暗示自己就是主角。慈濟慈善基金會回應，事件已發生超過10年，內部正在了解中，將適時對外說明，釐清真相。

苦苓臉書表示，很多年前有位李姓油畫家，接受慈濟邀約，為新建的大林醫院畫了一幅超級大的畫作，「提出的酬勞並不高，但因為對宗教的尊重和創作的熱情，這位畫家答應了。」

畫家準備大量油彩和工具，還聘請了2名助手，先畫了縮小尺寸的油畫獲得對方首肯，又在大面牆上打好草稿之後，「他們忽然說不做了，因為經費不足」。基於信任，雙方還沒有簽文字約，「畫家又氣又惱，只好摸摸鼻子，自己承擔所有損失，也不知要去跟誰討公道。」

「神奇的是大林醫院落成後，大面牆上赫然掛著他原創的那幅作品，『長得』一模一樣，卻不是出自他的手筆——他們偷了他的智慧財產，找別的『廉價勞工』把作品完成了！至於原來預定付給他的錢到哪裡去了、他們怎麼分，畫家完全不知道。相信上人也不知道。」

貼文曝光後，有畫家李健儀留言「這是我的原創作圖檔！」並附上與大林慈濟的壁畫幾乎一樣圖片，間接證實他就是受害者本人。

事後也有轉貼李健儀在2014年4月13日臉書貼文事件始末。