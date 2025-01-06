合歡山夜間可能結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺封閉
合歡山5日至今天凌晨降雪，雖然積雪多已融化，但公路局研判台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，宣布今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。
交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，經中區、東區分局機動巡查檢視路況，部分路面、路肩結冰未融，今天下午2時調整限掛雪鏈車輛通行路段，台14甲線武嶺至松雪樓路段限加掛雪鏈車輛通行。
中區養護工程分局指出，依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山昆陽至大禹嶺路段受冷氣團影響，3000公尺以上高山路段夜間溫度在冰點上下，有局部路面結冰機率、路側局部殘冰不易消融，為維護用路安全，今天晚間6時起，預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。
中區分局指出，視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大範圍至台8線，並於明天上午7時視天氣及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便請見諒；另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道視天氣增加下午5時30分通行時段，僅供公所造冊農產運輸大貨車通行往谷關。
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