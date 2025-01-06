OHCA到放置葉克膜只需44分鐘 北榮將患者存活率拉至62%

已退休的54歲周先生，因為符合台北榮民總醫院「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件，在去年OHCA（到院前心肺功能停止）時經院前急救與轉送，再到放置葉克膜只經歷44分鐘，並接受心導管手術，12天後康復出院。台北市消防局醫療顧問委員會副主委、北榮急診部主治醫師陳盈如說，該計畫可縮短病人從發病到接受急救的約10至20分鐘，已將存活率拉到62%。

周先生的心臟3條重要血管，包括左前降冠狀動脈、左迴旋冠狀動脈、右冠狀動脈都有不同程度的問題，其中一條血管幾乎100%阻塞，目前仍須每月定期回診接受相關療程。去年10月時，周先生由於心室纖維顫動（Ventricular fibrillation ,VF）造成心肺功能停止，家屬目擊發現後，立即撥打急救電話，並依指示展開心肺復甦術（CPR）急救，直到救護人員抵達到場。

周先生經救護人員評估符合「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件，因此救護人員於到院前通報啟動葉克膜小組，將病人送至北榮，讓當時已在急診室待命葉克膜團隊與葉克膜（ECMO）團隊及時聯手，順利將人從死神手中救回來。周先生從心跳停止、院前急救與轉送，再至葉克膜成功放置只經歷44分鐘，並接受心導管手術，12天後康復出院。

另外，66歲陳先生於騎摩托車時發生嚴重的心律不整，經路人目擊報案並給予心肺復甦術後，由院前救護人員接手，同時通知北榮葉克膜小組待命，葉克膜小組於急診室急救中，預先置入葉克膜的導管，完成心導管的手術與放置葉克膜，陳先生治療34天後康復出院。

陳盈如表示，到院前心肺功能停止的患者存活率不高，若病人是經目擊倒地、有旁觀者進行CPR且初始心律為可電擊心律，稱為烏特斯坦格式（Ustein Style），以往台北市的烏特斯坦存活率（Ustein survival）約是30%，去年1至10月存活率約為47.8%，而在「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」中，經心臟血管外科醫師評估後，有放置葉克膜的病患，可將存活率提升至62%，比台北市的存活率還高10%。

北榮目前已啟動13次「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」，自去年2月與4個醫院周圍的一般分隊與後港高級救護分隊進行試辦演練以來，今年5月擴大至士林區、北投區的所有消防分隊，目前院內還設立葉克膜急救專區，備有急救所需要的各種設備。若符合條件的患者，可經119派遣中心與救護人員提前通知預備。

「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件：