快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

OHCA到放置葉克膜只需44分鐘 北榮將患者存活率拉至62%

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
符合台北榮民總醫院「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」的54歲周先生（前排左4），去年OHCA（到院前心肺功能停止）時經院前急救與轉送，再到放置葉克膜只經歷44分鐘，並接受心導管手術，12天後康復出院。記者林則澄／攝影
符合台北榮民總醫院「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」的54歲周先生（前排左4），去年OHCA（到院前心肺功能停止）時經院前急救與轉送，再到放置葉克膜只經歷44分鐘，並接受心導管手術，12天後康復出院。記者林則澄／攝影

已退休的54歲周先生，因為符合台北榮民總醫院「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件，在去年OHCA（到院前心肺功能停止）時經院前急救與轉送，再到放置葉克膜只經歷44分鐘，並接受心導管手術，12天後康復出院。台北市消防局醫療顧問委員會副主委、北榮急診部主治醫師陳盈如說，該計畫可縮短病人從發病到接受急救的約10至20分鐘，已將存活率拉到62%。

周先生的心臟3條重要血管，包括左前降冠狀動脈、左迴旋冠狀動脈、右冠狀動脈都有不同程度的問題，其中一條血管幾乎100%阻塞，目前仍須每月定期回診接受相關療程。去年10月時，周先生由於心室纖維顫動（Ventricular fibrillation ,VF）造成心肺功能停止，家屬目擊發現後，立即撥打急救電話，並依指示展開心肺復甦術（CPR）急救，直到救護人員抵達到場。

周先生經救護人員評估符合「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件，因此救護人員於到院前通報啟動葉克膜小組，將病人送至北榮，讓當時已在急診室待命葉克膜團隊與葉克膜（ECMO）團隊及時聯手，順利將人從死神手中救回來。周先生從心跳停止、院前急救與轉送，再至葉克膜成功放置只經歷44分鐘，並接受心導管手術，12天後康復出院。

另外，66歲陳先生於騎摩托車時發生嚴重的心律不整，經路人目擊報案並給予心肺復甦術後，由院前救護人員接手，同時通知北榮葉克膜小組待命，葉克膜小組於急診室急救中，預先置入葉克膜的導管，完成心導管的手術與放置葉克膜，陳先生治療34天後康復出院。

陳盈如表示，到院前心肺功能停止的患者存活率不高，若病人是經目擊倒地、有旁觀者進行CPR且初始心律為可電擊心律，稱為烏特斯坦格式（Ustein Style），以往台北市的烏特斯坦存活率（Ustein survival）約是30%，去年1至10月存活率約為47.8%，而在「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」中，經心臟血管外科醫師評估後，有放置葉克膜的病患，可將存活率提升至62%，比台北市的存活率還高10%。

北榮目前已啟動13次「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」，自去年2月與4個醫院周圍的一般分隊與後港高級救護分隊進行試辦演練以來，今年5月擴大至士林區、北投區的所有消防分隊，目前院內還設立葉克膜急救專區，備有急救所需要的各種設備。若符合條件的患者，可經119派遣中心與救護人員提前通知預備。

「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件：

1.年齡<70歲。

2.目擊倒地

3.有旁觀者立即進行CPR。

4.初始心律為可電擊心律

5.無明顯外傷、臥床、癌症末期及其他不可逆之末期疾病。

6.預估現場至醫院小於8分鐘的路程。

北市 手術 葉克膜

延伸閱讀

新北中和公寓火警冒出黑煙 1男意識模糊送醫急救

籲醫院要自律 健保新制衝擊…北榮院長陳威明喊「絕不調整掛號費」

長庚接手高雄大同醫院履約10年 力拚升級重度級急救責任醫院

紫南宮元旦發錢母10萬人排隊傳憾事 75歲婦人昏倒OHCA送醫

相關新聞

人不如貓狗...健保支付點數低於寵物治療 醫批評不合理

公職獸醫去年報考、錄取人數低於開缺名額，浮現人力荒問題。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，寵物的看診收費比...

台南血庫O型血只剩5天 捐血就送攜帶式瓦斯爐、毛毯、全聯禮券...

近來血荒嚴重，台南血液目前庫存量僅剩下6天，O型血只剩5天最少，台南市歸仁獅子會發起捐血，今天宣布1月12日在新豐高中舉...

石門水庫-大溪防水道路7月通車 成石門大溪塞車替代道路

桃園市石門水庫過去清淤車輛行駛台3、台4線帶來困擾，桃園市政府二年多前沿大溪溪左岸興建石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路...

孩子還能再長高嗎？醫曝3徵兆提醒父母：抓住生長黃金期

「孩子還能再長嗎？」是不少父母心中的疑惑，骨科醫師嚴可倫點出了三大徵兆，教你判斷孩子停止長高的跡象，並分享個人妙招教大家如何把握孩子長高黃金期，一起來看看吧！

遠百福袋9日開放預購 最大獎電動機車、16.8萬元商品券

遠東百貨花蓮店迎接蛇年到來，推出「2025小龍賀禮旺福袋」，可抽iPhone、雙開門冰箱、16.8萬禮券與電動機車，總價...

OHCA到放置葉克膜只需44分鐘 北榮將患者存活率拉至62%

已退休的54歲周先生，因為符合台北榮民總醫院「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」條件，在去年OHCA（到院前心肺功能停止）時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。