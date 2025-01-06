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孩子還能再長高嗎？醫曝3徵兆提醒父母：抓住生長黃金期

聯合新聞網／ 綜合報導
骨科醫師提三徵兆，提醒把握孩子的黃金長高期。 示意圖／ingimage
骨科醫師提三徵兆，提醒把握孩子的黃金長高期。 示意圖／ingimage

「孩子還能再長嗎？」是不少父母心中的疑惑，骨科醫師嚴可倫點出了三大徵兆，教你判斷孩子停止長高的跡象，並分享個人妙招教大家如何把握孩子長高黃金期，一起來看看吧！

嚴可倫在臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外 」發文，指出孩子的身高發展是不少家長關心的重要課題，每當看見孩子比同齡的小朋友矮，更是容易擔心、焦慮，不過每一個個體的成長曲線不同，他也分享如何判斷孩子是否還在長高，或者已經接近停止生長的跡象，又有哪些好習慣可以幫助成長發育呢？

停止長高的三個徵兆：

一、身高變化慢：嚴可倫指出，如果孩子身高一年內增長幅度明顯趨緩或是出現停滯，可能意味生長板閉合。生長板是骨骼長高的關鍵部位，如果出現閉合情形，身高增長的空間會逐漸減少。

二、第二性徵提早出現：如果孩子提早出現第二性徵，例如女孩的胸部發育、月經來潮，或男孩的聲音變低、鬍鬚出現，這都可能導致生長板提早閉合影響身高。

三、肌肉變結實：迎接青春期後，男孩的肌肉會變得結實，女孩的身體曲線也會變得更加明顯，這些跡象通常表示生長高峰期已過，骨骼和肌肉開始成熟時，身高增長的速度會明顯放緩。

不少家長最憂心的就是孩子身高落後同齡人，嚴可倫建議均衡飲食、充足睡眠和適度運動，如果能攝取足夠的蛋白質、鈣、維生素D等營養素，避免過量甜食和高油脂食物，每天至少8到10小時的高品質睡眠，配合像跳繩、籃球、游泳等運動更好，以上都是幫助長高的好習慣。如果真的沒有成效，也可以尋找專業醫師評估，進行骨齡檢查和賀爾蒙檢測。

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