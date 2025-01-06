台南血庫O型血只剩5天 捐血就送攜帶式瓦斯爐、毛毯、全聯禮券...

近來血荒嚴重，台南血液目前庫存量僅剩下6天，O型血只剩5天最少，台南市歸仁獅子會發起捐血，今天宣布1月12日在新豐高中舉辦「獅子有愛、捐血有情」活動，熱心獅友募集攜帶式瓦斯爐大批贈品、禮券；國際佛光會新化分會1月15日在新化國小附近舉辦新化區捐血活動，贈送毛毯及健康拉繩等好禮。

台南捐血中心企畫科長楊贛屏表示，目前台南血液庫存量僅剩下6天，O型血只剩5天最少，只要有重大事故發生、或大型醫院臨時增加病患，絕對有不足的風險，加上進來天氣比較寒冷捐血的量越來越少，呼籲大家多多參與捐血救人。

歸仁獅子會捐血活動總幹事鄭樫峯說，前年「捐血」活動總共捐1536袋鮮血，去年共捐1790袋鮮血，今年希望可以突破往年的紀錄，歸仁獅子會將提供伴手禮給捐血人，捐250cc贈送全聯禮券100元加伴手禮、捐500cc贈送全聯禮券200元加伴手禮2份、每人加碼1台攜帶式卡式爐。另捐血憑券兌換洗衣精、果凍包、羅漢松樹苗、大坑休閒農場門票等，限量1000份。

歸仁獅子會會長陳柏宏表示，當天現場還有免費命理諮詢、紫微斗數、卜卦、奇門遁甲、人相學、八字命理、姓名學、許光承律師法律諮詢、經油按摩，米蘭時尚髮型專業團隊義剪，「台南市救難協會」傳授包括緊急逃生高空垂降技術，民眾可以現場體驗。

前會長許漢宗等獅友表示，每年冬季，尤其年節前後血荒特別嚴重，呼籲鄉親12日星期日上午8點半到下午5點到新豐高中捐血，響應「捐血一袋、救人一命」做一個快樂捐血人。

國際佛光會新化分會1月15日上午10點到下午4點半在新化國小附近舉辦新化區捐血活動，贈送毛毯及健康拉繩等好禮。