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台南血庫O型血只剩5天 捐血就送攜帶式瓦斯爐、毛毯、全聯禮券...

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連22年贊助捐血，台南歸仁獅子會12日擴大舉辦籲鄉親響應。記者周宗禎／攝影
連22年贊助捐血，台南歸仁獅子會12日擴大舉辦籲鄉親響應。記者周宗禎／攝影

近來血荒嚴重，台南血液目前庫存量僅剩下6天，O型血只剩5天最少，台南市歸仁獅子會發起捐血，今天宣布1月12日在新豐高中舉辦「獅子有愛、捐血有情」活動，熱心獅友募集攜帶式瓦斯爐大批贈品、禮券；國際佛光會新化分會1月15日在新化國小附近舉辦新化區捐血活動，贈送毛毯及健康拉繩等好禮。

台南捐血中心企畫科長楊贛屏表示，目前台南血液庫存量僅剩下6天，O型血只剩5天最少，只要有重大事故發生、或大型醫院臨時增加病患，絕對有不足的風險，加上進來天氣比較寒冷捐血的量越來越少，呼籲大家多多參與捐血救人。

歸仁獅子會捐血活動總幹事鄭樫峯說，前年「捐血」活動總共捐1536袋鮮血，去年共捐1790袋鮮血，今年希望可以突破往年的紀錄，歸仁獅子會將提供伴手禮給捐血人，捐250cc贈送全聯禮券100元加伴手禮、捐500cc贈送全聯禮券200元加伴手禮2份、每人加碼1台攜帶式卡式爐。另捐血憑券兌換洗衣精、果凍包、羅漢松樹苗、大坑休閒農場門票等，限量1000份。

歸仁獅子會會長陳柏宏表示，當天現場還有免費命理諮詢、紫微斗數、卜卦、奇門遁甲、人相學、八字命理、姓名學、許光承律師法律諮詢、經油按摩，米蘭時尚髮型專業團隊義剪，「台南市救難協會」傳授包括緊急逃生高空垂降技術，民眾可以現場體驗。

前會長許漢宗等獅友表示，每年冬季，尤其年節前後血荒特別嚴重，呼籲鄉親12日星期日上午8點半到下午5點到新豐高中捐血，響應「捐血一袋、救人一命」做一個快樂捐血人。

國際佛光會新化分會1月15日上午10點到下午4點半在新化國小附近舉辦新化區捐血活動，贈送毛毯及健康拉繩等好禮。

鄭樫峯說，為紓解捐血人潮，12日至18日每天上午8點半至下午5點，民眾可以前往台南市小東路423巷1號的「小東捐血站」捐血，捐血250cc贈送伴手禮1份；500cc伴手禮2份，歡迎大家踴躍來捐血救人。相關捐血訊息可到「台南捐血站」臉書查詢。

台南市歸仁獅子會1月12日在新豐高中舉辦捐血活動，有好禮大贈送。圖／台南捐血站提供
台南市歸仁獅子會1月12日在新豐高中舉辦捐血活動，有好禮大贈送。圖／台南捐血站提供
國際佛光會新化分會1月15日在新化國小附近舉辦新化區捐血活動，贈送毛毯及健康拉繩等好禮。圖／台南捐血站提供
國際佛光會新化分會1月15日在新化國小附近舉辦新化區捐血活動，贈送毛毯及健康拉繩等好禮。圖／台南捐血站提供

台南 捐血中心 獅子會

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