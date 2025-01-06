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石門水庫-大溪防水道路7月通車 成石門大溪塞車替代道路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，目前龍潭區2標案工程率先完工。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，目前龍潭區2標案工程率先完工。圖／市議員徐玉樹提供

桃園石門水庫過去清淤車輛行駛台3、台4線帶來困擾，桃園市政府二年多前沿大溪溪左岸興建石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路，市政府水務局長劉振宇今天下午表示，這條石門水庫防淤道路斥資21.7億元，預計今年7月完工通車，成為台3、台4線及大溪重要替代道路。

市議員徐玉樹表示，過去前往石門水庫旅遊的民眾、車輛很多，加上石門水庫每年清淤車輛，造成交通塞車，市府自石門水庫溪州橋起，沿大漢溪左岸、從龍潭區三坑河川底往大溪武嶺橋方向，興建的石門水庫防淤道路（水防道路），總長8.4公里、路幅寬約15公尺為兩線道及自行車道。

該工程由市府水務局施工，目前市府在龍潭區完成2段標案工程，預計今年7月完工通車後，方便未來清淤車輛行駛，及便利石門水庫遊客，直接行駛至大溪武嶺橋，走國3大溪交流道，疏解石門水庫、大溪老溪車流和降低塞車。

劉振宇表示，這條石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋的防淤道路，總長8.4公里從2021年間起興建，分5 標準施工，目前完成2 標案工程，預計今年7月完工通車後，水庫清淤車輛將不須再走台3、台4線，該路完成可疏解台3、台4線塞車，未來還可串聯新建的國3八德交流道，未來成為改善石門水庫、大溪老街車流的重要替代道路。

桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，目前龍潭區2標案工程率先完工。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，目前龍潭區2標案工程率先完工。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，疏解石門水庫、大溪老街及台3、台4線塞車。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，疏解石門水庫、大溪老街及台3、台4線塞車。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，疏解石門水庫、大溪老街及台3、台4線塞車。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋防淤道路7月通車，疏解石門水庫、大溪老街及台3、台4線塞車。圖／市議員徐玉樹提供

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