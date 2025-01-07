朋友少、神經質！心理醫曝「12個刻板缺點」：你該認為是優點

自信心對一個人而言非常重要，而這些傳統上被認為的缺點，有時候其實是很棒的優點。

在這個已經不容易的社會上，生活總是帶給你我意料之外的煩憂，有時候，你會被各種莫名的情緒牽引，在沒來由地情況下更顯無助。然而，許許多多你自認為的缺憾未必是盲點，它正以顛覆之姿改變未來。《thoughtcatalog》便邀請心理醫師點出那些你我常忽略的優點，也許用不同的角度看，你會對自己更有自信。

1、你比別人容易感傷

在別人面前哭泣，自由地表達自己的情緒並不意味著你比其他人還要柔弱，反而是其實你比別人更加強大。你需要勇氣直接處理自己的情緒，而不是一味地把所有情感隱藏心底，這樣的感受值得令人自豪，你應該欣然接受。

2、你總是在乎別人

雖然這會讓你經常感到傷害，但你永遠不應該為成為一個體貼、善良的人而感到羞恥。你應該關心他人的福祉、你應該關心你的親人，這樣的溫暖會轉變為許多形式的回饋，也能讓世界更加良善。

3、你對人性更加了解

人性是險惡的，如果懂得更多的黑暗，的確會讓人面臨更多的心碎，然而，這能夠幫助自己擁有更多的歷練，在未知的未來中駕輕就熟。

4、你覺得自己過於強大

在這個世界上，有太多的人因為害怕而不斷的檢視自己，深怕表現不如預期而導致失望──然而，這樣代表你是真實的，你會為了自己好而改變，在不斷追求進步的過程中，了解箇中真諦。

5、你對自己期望很高

你總是很努力地在追求進步、不希望自己因為踟躕猶豫而懈怠；期望是種讓自己進取的方式，縱使可能會讓自我背負更大壓力，但也是你持續成長之關鍵。

6、你是個內向的人

在這個世界上，所有的時間都是你自己安排，你不需要做任何對你沒有意義的事情。你喜歡自己的工作、有時間發現自己、找出擅長之興趣，同時也更有目標。

在生活中，其實很多人對自己的未來感到茫然，但內向者往往不是其中之一，縝密的思緒擁有不同的規劃，更應該為自己感到驕傲。

7、你總是愛的過深

有些人永遠不會意識到，你為他們到底做了多少。然而真正遇到適合的對象時，他們會讓你感到榮幸，因為在對方的世界裡，他們會佩服你柔軟的心，並且很自豪地能夠和你在一起，這是最值得的感動。

8、你有一點神經質

神經質的人往往能感受到比平常人更強烈的情緒氛圍，然而，卻也是因為這樣的特點，他們比較容易表達自己的感受、外放自我的魅力，研究也發現，那些擁有些許極端個性的人，比正常且無特殊個性的人來得有魅力，整體也更具有吸引力。

9、你懂得原諒別人

原諒往往在一段關係中，被視為低頭、妥協的手段，但事實上，擁有原諒的想法總是個好事，因為原諒別人的同時，也是懂得原諒自己，你可以從黑暗的過往中吸收進取，往光明的道路邁進。

10、你的朋友很少

朋友絕對不是愈多愈好，反而朋友是個「重質不重量」的關鍵──擁有許多酒肉朋友、點頭之交，完全比不上只有少數知心摯友更來得有人生意義，而摯友也是遇到困難時，真正會站出來支持你一把的人；反之，如果那些你覺得是你朋友的人，並不認為你是朋友，你也沒必要感到灰心，可能他們就是你生命中的過客。

11、你太過誠實

你不應該渴望成為那種對世界撒謊，也對自己撒謊的人，用謊言建立的人生更容易使自己面臨崩潰邊緣；誠實反而更能坦蕩蕩面對一切，知道自己想要的是什麼，這才是正確的事。

12、你覺得自己很怪異

在這個世界上，每一個人都是獨一無二的，你有自己的味道、自己的故事，這是別人無法取代，也是你最優勢的地方。

（本文出自2025.01.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）