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遠百福袋9日開放預購 最大獎電動機車、16.8萬元商品券

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
遠東百貨花蓮店迎接蛇年到來，推出「2025小龍賀禮旺福袋」，購買福袋即可獲得價值9000元的四季被。記者王思慧／攝影
遠東百貨花蓮店迎接蛇年到來，推出「2025小龍賀禮旺福袋」，購買福袋即可獲得價值9000元的四季被。記者王思慧／攝影

遠東百貨花蓮店迎接蛇年到來，推出「2025小龍賀禮旺福袋」，可抽iPhone、雙開門冰箱、16.8萬禮券與電動機車，總價值超過60萬元，且購買福袋即可獲得價值9000元的四季被。業者表示，往年福袋都秒殺，今年限量1000份，9日起開放預購800份，剩餘200份將在29日大年初一開賣。

遠百花蓮店長黃永芳表示，今年福袋憑全館不限金額消費發票，可至3樓顧客服務中，以現金1680元購買1份，預購成功即可領取基本回饋獎「天絲四季被」，並獲得參加大年初一「小龍二重獎」及「小龍賀禮旺特別獎」抽獎機會。

黃永芳說，小龍二重獎項涵蓋家電及3C新品等，共有110個獎項，至少每10位購買者就有1人中獎；獎品包括iPhone 16 Pro 128G、LG 55吋4K智慧顯示器、三菱變頻節能雙開門冰箱、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器、伊萊克斯輕量無線濕拖吸塵器、虎牌日本原裝45°離心對流調理機等；特獎則有遠東百貨16萬8000元商品券和加碼獎光陽電動車iONEX-One AIR。

另外，業者響應福袋預購期適逢百貨迎新生日慶額外祭出優惠活動，包括百貨服飾累計5000元送500元、大家電滿1萬元送1000元；高消費加碼禮則是當天累計每滿2萬5000元再送500元，大家電滿5萬元額外送500元。

遠東百貨花蓮店推出新年福袋，最大獎16.8萬元禮券與電動機車，總價值超過60萬元。記者王思慧／攝影
遠東百貨花蓮店推出新年福袋，最大獎16.8萬元禮券與電動機車，總價值超過60萬元。記者王思慧／攝影

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