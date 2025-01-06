桃機自動通關歡迎歸國不見了 交長：新系統未納入

近期不少旅客反映從桃園機場返台後自動通關會講的「歡迎歸國」不見了。交通部長陳世凱回應，目前使用的系統是第四代，尚未納入此功能，會協助向相關單位轉達旅客訴求。

不少旅客近期在社群網路發文表示，返台在桃園機場走快速通關時，原本會聽到的「歡迎歸國」不見了，只剩下「請記得隨身行李」，讓不少旅客直呼不習慣。

對此，陳世凱親自回覆網友疑問，陳世凱說，第三代自動查驗通關系統（e-Gate）在入境時會播放歡迎歸國的語音提示，但目前使用的第四代系統尚未納入此功能。

陳世凱表示，由於e-Gate系統是由內政部移民署負責建置及維護，會將旅客建議轉達給內政部相關單位作為未來優化系統的參考。