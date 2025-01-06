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嘉縣新建柴油車排煙檢測站啟用 每年可檢測5000輛

中央社／ 嘉義縣6日電

環境部補助嘉義縣政府新台幣1400萬元興建的新柴油車動力計排煙檢測站今天啟用；環保局說，預估每年檢測量可達5000輛以上，能有效改善嘉義縣空氣品質。

嘉義縣新建柴油車動力計排煙檢測站今天由縣長翁章梁、環境部大氣環境司長張順欽、環保局長張輝川及各級民代主持啟用儀式。

翁章梁接受媒體聯訪表示，檢測站設置多功能會議室及觀景平台，可同時檢測汽、柴油車進行雙線操作，原本舊的檢測站每年只能檢測2500輛左右，新的檢測站可提升檢測量能至5000輛以上。

另外，新站的設備提升轉速靈敏度、精準度及耐久性，可因應各種大小車輛檢測。檢測站位於馬稠後環境教育中心，周邊有整改中的焚化爐及荷包嶼水質淨化濕地，是一個完整的環教場域。

張順欽指出，嘉義縣近年PM2.5年平均濃度減少約2成，空氣品質不良天數減少5成以上，充分展現嘉義縣維護鄉親生活環境的努力與成效。

環保局表示，嘉義縣原有的柴油車排煙檢測站建物已超過20年，部分設備和機件逐漸老化，加上地勢低窪，每逢風災經常淹水，考量檢測量能、設備維護與環境管理現況，縣府爭取中央補助、含地方自籌經費新建造價3900萬元的檢測站。

嘉義 柴油車 環保局長

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