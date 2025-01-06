人不如貓狗...健保支付點數低於寵物治療 醫批評不合理
公職獸醫去年報考、錄取人數低於開缺名額，浮現人力荒問題。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，寵物的看診收費比國民的健保支付點數還高，顯示國民健保給付有其漏洞，希望在一些重大手術，能適度提高健保支付點數，才能符合比例原則。
根據網友在社群平台Threads貼出的由台北市、桃園市、台南市獸醫師師公會製作的表格，民眾在有健保給付的制度下，在心臟超音波的支付點數為3360點、電腦斷層掃描（CT）為3380至5035點、核磁共振掃描（MRI）為6500至1萬1500點，反之寵物在此方面的收費價格則是1萬元、2萬5000元、3萬5000元，其他的治療項目均是寵物的費用比健保支付點數還高。
洪子仁說，國民相較寵物的就醫收費標準確實有落差，其中的原因之一在於寵物不像人類有健保給付制度，雖然許多民間保險機構在此方面頗有建樹，但大致的方向仍是「人不如貓狗」的情況，側面也凸顯出健保給付有其不合理性，在同樣的檢查與治療手段下，毛小孩的收費比人類還高，而獸醫的薪水還比人醫低。
洪子仁說，全民健保制度難能可貴的是落實人人平等，但醫師在為患者進行重大檢查、治療時有一定風險，包括急診時插管，可能健保支付點數為約500點，在現行點值換算金額為1比0.9的情況下只有約450元，不過許多治療手段的事故機率也較高，可能會有低費用、高賠償的問題，「健保支付的點數，與醫護人員承擔的責任與事故風險，其實不符比例原則，也希望在重大的檢查、治療方式上，適度的提高健保支付標準，但仍須凝聚各方面的共識，才能進一步做出決策。」
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