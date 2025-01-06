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冬天呼吸道病毒齊發 新生兒染RSV恐致「細胞激素風暴」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
冬天是RSV的好發季節，新生兒染RSV恐引發過度免疫反應所造成的「細胞激素風暴」，嚴重會導致休克、器官衰竭等。本報資料照片
冬天是RSV的好發季節，新生兒染RSV恐引發過度免疫反應所造成的「細胞激素風暴」，嚴重會導致休克、器官衰竭等。本報資料照片

近期流感、腸病毒紛紛進入流行高峰期，呼吸道融合病毒（RSV）也不容小覷。冬天是RSV的好發季節，感染多出現在嬰幼兒及65歲以上老人，台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳表示，RSV是嬰幼兒住院主要原因之一，如果病毒迅速破壞呼吸道上皮細胞，可能引發「細胞激素風暴」，後遺症影響終生。

楊生湳指出，RSV初期症狀輕微且不易察覺，家長容易忽略，等到出現嚴重阻塞性肺炎和急性呼吸困難時，才會將孩子轉至大醫院，但病毒惡化速度極快，輕者可能得住院一周，重者則需進入加護病房，一旦引發過度免疫反應所造成的「細胞激素風暴」，導致休克、器官衰竭等。

RSV雖然被喻為「無聲危機」，但仍可從嬰幼兒呼吸時發出的「咻咻」聲發現警訊，楊生湳說，如果錯過黃金治療期，RSV的病程進展迅速，比重感冒更兇險，嬰幼從無徵兆變成支氣管炎或肺炎等重症只要2、3天時間，未來還可能讓孩子的氣喘風險增加數倍。

楊生湳觀察，台灣許多家長普遍認為RSV只是「嚴重一點的感冒」，以臨床數據統計，多達八至九成的RSV重症個案，最初均是由肺部換氣功能受損所引發，少數還可能因RSV病毒侵入心肌細胞引發心肌炎，或是擴散至肝臟導致肝炎等。即使感染後痊癒，仍可能對呼吸系統發育造成威脅，後遺症影響終生。

RSV全年均可流行，且具極強的傳染力，產後護理之家、親子聚會場所常成為傳染溫床。楊生湳呼籲，即使現代產後護理機構在公共衛生管理已採取嚴謹管控措施，若照顧者或訪客未察覺攜帶病毒，且未完全符合感控原則，病毒可能迅速擴散，引發大規模群聚感染。

台灣新生兒科醫學會攜手產後機構推RSV防治專案，強化產後護理之家成為防治核心場域，並提升家長對機構的信任。楊生湳提醒，家長除了平時減少群聚場所的接觸及維持良好衛生習慣，目前針對RSV的預防也有單株抗體提供保護，且高風險族群有健保給付，降低感染率和重症率。

RSV 腸病毒 醫學

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