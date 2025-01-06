數百名驗光師上街爭取英譯正名 衛福部點出核心的關鍵

驗光師長期爭取英譯正名為「Optometrist」，但衛福部遲遲沒有同意，更要求驗光師公會全聯會與眼科醫學會協調，引爆驗光師不滿。驗光師公會全聯會今天號召數百名驗光師，集結立法院抗議，批評衛福部黑箱操作，迎合眼科醫學會與醫師公會。衛福部表示，若正名將影響業務分工、組織參與，仍應與利害關係人進行討論，目前仍會持續開會協商，期盼相關團體可以達成共識。

數百名驗光師今天聚集在立法院前，高喊「衛福部：踹共」、「醫事司：下台」、「尊重專業、捍衛權益」、「惡意打壓、絕不容忍」等口號，民眾黨代理主席黃國昌、立委陳昭姿，國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋等人到場聲援。

驗光師公會全聯會理事長黃群宸表示，國際上驗光師英譯為「Optometrist」，但衛福部發給證書卻是「Optician」，即非醫事人員的「配鏡師」，損害驗光師專業與尊嚴，使國際交流受阻。

黃群宸表示，醫事司108年起針對驗光師英譯名稱進行「研商會議」，至今未有實質進展。驗光師公會多次請求公開相關資料，始終無法取得，讓人質疑是否刻意規避責任，進一步阻礙驗光師國際交流與發展。日前驗光師公會透過立委辦公室向衛福部取得文件顯示，當時訂定的過程不僅缺乏透明度，相關討論紀錄連一個字都沒有辦法提供，宛如完全「蒸發」。

黃群宸說，衛福部去年12月27日會議邀請所有醫事職類共同參與驗光師英譯討論，會議中除了醫師之外，所有醫事人員代表如物理治療師、職能治療師、聽力師、護理師、心理師、醫事檢驗師、牙體技術師等，均支持且認為驗光師英譯應給予修正，但最離譜的是衛福部依然應為醫師公會不點頭而無動於衷，堅持未來會議再繼續討論。

眼科醫學會表示，國際上對驗光師英文名稱並未統一，「Optician」是英國系統對驗光師的稱呼，而「Optometrist」最早出現於美國，是接受學士後研究所教育、有診斷治療眼科疾病能力的醫療人員，其教育訓練及執業範圍與台灣現況不符。醫學會認為，更改名稱可能造成台灣民眾的誤解和健康疑慮，強調專業能力和對國際社會的貢獻，才是提升地位的關鍵。

衛福部次長林靜儀說，驗光師現有的名稱「Optician」為制定「驗光人員法」時，徵詢了眼科醫學會的意見，以及參考世界各國對驗光師、配鏡師的職類分工及因應法規，最後所制定的名稱，而目前相關團體對此意見分歧，正名為「Optometrist」可能涉及醫師與驗光師的業務重疊或擴張，這才是關鍵的問題，不是只有單純的正名問題。