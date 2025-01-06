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千名驗光師立院抗議 盼正名為Optometrist

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
千名驗光師6日聚集在立法院門口，呼籲政府將驗光師改英文名稱。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
千名驗光師6日聚集在立法院門口，呼籲政府將驗光師改英文名稱。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「驗光師正名，不會影響眼科醫生權利，盼衛福部儘速改名！」上千名驗光師身穿驗光白袍、黑色衣褲，頭綁「醫事司下台」頭巾，高呼醫事司應將驗光師的英文從「Optician」改成「Optometrist」。包括民眾黨立委黃國昌、陳昭姿、林國成，還有國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋都到場聲援響應。驗光師盼能透過改名，接軌國際標準。

立法院濟南路上，將近千名驗光師舉著來自各地公會牌子，高喊「惡意打壓、決不容忍」，「尊重專業、捍衛權利」，搭配汽笛喇叭聲，反映了許多驗光師的不滿。

批醫事司不願面對

驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸歎說，相關團體多年來不斷請求衛福部正名都不被理會，6日怒上街頭抗議，捍衛權益與尊嚴。他們要求政府更改驗光師的英文譯名，以提升其國際地位。並允許驗光師在不需經由眼科醫師診療的情況下，為15歲以下兒童（包括1至2歲的稚齡兒童）進行驗光並配製眼鏡。

「醫事司當初尊重我們的訴求嗎？」黃群宸痛批，醫事司去年12月27日說要徵求各醫事人員意見，因此邀集職能治療師、物理治療師、聽力師、牙體技術師、臨床心理師、諮商心理師、醫事檢驗師、語言治療師與助產師等15類醫事人員詢問是否同意改名，這些團體雖一致同意，但醫事司結果卻不理，他們覺得非常荒謬。

與國際服務相符

陳昭姿也強調，2016年開始《驗光人員法》將驗光師納入專業醫事人員，結果不曉得為何當初衛福部將樣驗光師的英文專業名稱搞錯，這讓台灣的驗光師出國開會、學習與認證都受到不少阻礙，但台灣的驗光師與紐西蘭、英國與新加坡的驗光師服務類似，受到訓練相差不遠，但名稱卻不同，並不公平。

「醫事司應該主動站出來承擔，不要再製造醫事人員對立！」洪孟楷指出，驗光師應該獲得正確的英文名稱，以利國際交流與認證；黃國昌則說，民眾黨前主席柯文哲曾交代他們8位立委，聽取各類醫事團體的意見，雖然柯是醫生，但他們不會只關注醫師權益，且當初前總統蔡英文寄信給驗光師公會是用「Optometrist」，政府不應該如此雙標。

眼科：英文名稱有差

不過眼科醫學會曾發表聲明指出，更改名稱恐造成台灣民眾的誤解和健康疑慮，強調專業能力和對國際社會的貢獻才是提升地位的關鍵。國際上對驗光師英文名稱並未統一，Optician是英國系統對驗光師的稱呼，而Optometrist最早出現於美國，是接受學士後研究所教育、有診斷治療眼科疾病能力的醫療人員，其教育訓練及執業範圍與台灣現況不符。

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治療師 蔡英文 衛福部

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