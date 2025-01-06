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蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

金蟾蜍助攻！ 外籍情侶幸運刮中超級紅包大獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
金蟾蜍助攻，越南籍情侶幸運刮中100萬元。圖台灣彩券／提供。
金蟾蜍助攻，越南籍情侶幸運刮中100萬元。圖台灣彩券／提供。

即將迎來農曆新年，新北市有一對情侶提前中大獎。台灣彩券6日表示，一對幸運的情侶，在新北市三峽的仟佰億樂透彩券行買「2,000萬超級紅包」，沒想到刮中100萬元，台彩指出，中獎的是一對年輕越南籍的情侶檔，而且還有店內的金蟾蜍助攻才中大獎。

根據代理人高小姐表示，兩人每到過年前就非常期待面額2,000元的刮刮樂，開賣當晚就迫不及待在店裡開刮一本「2,000萬超級紅包」，兩人站在店裡擺放的金蟾蜍旁玩刮刮樂，聽到代理人說金蟾蜍會招財，男子一邊刮、一邊手摸金蟾蜍，希望好運加持，沒想到兩人一下子就幸運刮出100萬元，當下，兩人興奮的抱在一起大喊「有了！有了！」更大方地包了紅包給當晚在場的人，說要讓好運再延續下去。

刮刮樂 彩券行 紅包

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