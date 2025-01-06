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公職獸醫人才荒全台缺4成5 賴清德喊：發給不開業獎金
1月6日為獸醫師節，賴清德總統今赴新莊出席第53屆獸醫師節慶祝大會，致詞提及公職獸醫師人力流失，各縣市平均約缺4成5「是外面更好賺還是政府薪水太少？」賴說，自己是臨床醫師，沒開業政府會給不開業獎金，並提出也給獸醫師不開業獎金，賴一席話讓台下獸醫師們鼓掌歡呼。
賴總統今致詞說，他小時候養過豬，養豬過程中一定會看病，需要獸醫師幫忙，才漸漸知道原來獸醫師除幫助農民養豬、牛等經濟動物外，更站在第一線防疫，包括豬瘟、口蹄疫等，尤其今年5月有望成為傳統豬瘟非疫國，是大家共同努力的結果。
賴也說，獸醫不僅要照顧經濟動物、寵物，連野生動物也很關心，全台犬貓飼養數已有250萬隻，已超過14歲以下人口數，但全台開業的獸醫師診所約近2000間，執業人數約4、5000人，獸醫師遠遠不足，因此透過動物醫事助理協助獸醫師執業。
賴進一步提到公職獸醫師也不夠，現在沒有人擔任公職，「是外面更好賺還是政府薪水太少？」賴說，自己是臨床醫師，沒開業政府會給不開業獎金，將研擬給獸醫師不開業獎金。賴一席話讓台下獸醫師們鼓掌歡呼。
賴強調，他當過市長、行政院長，現在是總統，知道我們公職獸醫師越來越少，各縣市平均約缺4成5，開業收入比較多，然後在公部門上班薪水比較少，盼能平衡一下「別差這麼多」。
防疫署長邱垂章指出，獸醫師公會全聯會一直在推動，政府也有聽到大家的心聲，邱坦言公職跟外界薪資有落差，又要背負邊境、國內防疫責任，萬一有疾病發生也要去撲殺，所有的動物都要控制，公職獸醫非常辛苦。
至於不開業獎金制度，邱說會參考人醫不開業獎金制度，按月發放，細節正在精算中。
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