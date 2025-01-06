氣象署：冷空氣影響一周先乾冷再濕冷 高山恐下雪

未來一周有兩波冷氣團，且一波比一波強，整周都會受影響，先乾冷再濕冷，早晚偏冷。中央氣象署預報員葉致均今天指出，第一波冷空氣今天開始影響到周三，周四起還有一波更強的冷空氣，持續到周日，一整周感受相當冷，西半部及宜蘭低溫下探11度，周四到周五因水氣偏多，3000公尺以上高山有機會下雪。

葉致均說，未來一周天氣受冷氣團影響，風場盛行東北風，北部及東北部偏冷，第一波冷空氣影響到周三，周三晚間開始北方大陸冷高壓再次南下，周四另一波冷空氣南下會更強，一直持續到周日，一整周都相當冷。

葉致均指出，今天已受大陸冷氣團影響，今天北部、金門局部地區觀測到10度低溫，這波比較乾冷，周三前水氣少，台灣各地晴到多雲為主，今天花東有零星降雨，明天北海岸及宜蘭也可能有零星降雨，但雨不大。周四另一波冷空氣南下，水氣偏多，周四及周五最不穩定，北部、東半部及中部山區有零星降雨，其他地區維持多雲到晴。

葉致均表示，周六之後水氣逐漸減少，桃園以北、東半部仍有局部降雨的情形，其他地區多雲到晴。周四到周五水氣偏多，配合低溫，中部以北及東北部3000公尺高山有下雪機會，沒有下雪時也可能路面積冰。

溫度方面，葉致均表示，今天到周三中南部溫差大，中部以北及宜蘭低溫落在13至15度，其他地區16、17度。周四之後另一股更強冷空氣南下，冷空氣偏濕，周四到周六是影響最顯著的時候，北台灣整天氣溫13至15度，相當寒冷。