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不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

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公廁夜間上鎖不讓乘客使用 台鐵：治安風險考量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
苗栗縣苑裡火車站公廁有門禁，夜間關鐵門上鎖。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣苑裡火車站公廁有門禁，夜間關鐵門上鎖。記者吳傑沐／攝影

國營台灣鐵路公司通霄、苑裡、豐原等車站公廁因防止亂入破壞等理由，夜間關鐵門上鎖，一些民眾內急卻不得其門而入超傻眼，苗栗通霄鎮民代表繆宗翰轟不能因極少數老鼠屎，壞了一鍋粥，將請台鐵24小時開放；台鐵表示，考量治安風險，才會在車站營業時間結束後，將公廁鎖起來。

開放場域公廁給人「方便」，但通霄、苑裡火車站設在站外的廁所於末班車2561次區間車後，晚上11點多至隔天清晨5點管制上鎖，豐原火車站台鐵一樓公廁於上午6點50分到晚上9點50分開放，近來都引來地方熱議，也有見仁見智的看法。

台鐵表示，有關媒體詢問本公司車站管理的公共廁所開放議題，經查本公司中區各車站若僅有1座公廁，如通霄、苑裡、大甲、清水等站，車站營業時間均會開放提供旅客使用，非營業時間則實施管制。

如車站設有付費區內及非付費區2座以上公廁，如台中高架化各通勤站，則1樓公廁（非付費區）開放時間為早早上9時至晚間9時，2樓公廁（付費區）營業時間照常開放，供旅客及民眾使用。

台鐵說明，公廁於非營業時間管制使用，主要是考量治安維護，避免歹徒利用公廁隱蔽的便間非法侵害使用人，或防範吸毒等不法行為，維護公眾安全及辦好營運服務。

公廁 台鐵 火車站

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