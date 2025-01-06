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蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

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蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變「1玩法」更易拿百萬 這張100%有獎

聯合新聞網／ 綜合報導
刮刮樂示意圖。圖／AI生成
刮刮樂示意圖。圖／AI生成

春節刮刮樂買氣爆棚，上週3日最受矚目的「2000萬超級紅包」上市，陸續就傳出許多幸運民眾中大獎的好消息。不過這次2000元刮刮樂，其實改變了一個玩法，頭獎與百萬獎項個數為史上最多，預估能吸引好買氣。

台灣彩券總經理謝志宏表示，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有10個，比去年8個多2個，另外100萬獎多達1200個也創新高，中獎率為69.33％。謝志宏說明，因為今年取消了二獎「200萬加賓士車」獎項，把獎金挪到100萬獎，因此比去年整整多了200個，不過整本張數從原本的18張變成19張。

彩券推出後，不少幸運兒也在臉書社團分享好運，「一個護理師跟男朋友來刮，發現這一次2000元刮刮樂有19號，索性就試試看，沒想到一舉刮出100萬」、「一早熱騰騰出爐的一百萬」、「新的一年超級紅包開賣第一天客人就運氣大發，一本刮完中了四個大獎」。

蛇年6款新刮刮樂在3日上市，分別是蛇年行大運(100元，中獎率50.10％)、祈福開運(200元，中獎率34％)、年貨大街(200元，中獎率33％)、鈔票一把抓(300元，中獎率37.04％)、金蛇獎(500元，中獎率100％)、2000萬超級紅包(2000元，中獎率69.33％)。

台灣彩券總經理謝志宏（左）與三金天王盧廣仲（右）共同宣布6款刮刮樂新品。記者曾吉松／攝影
台灣彩券總經理謝志宏（左）與三金天王盧廣仲（右）共同宣布6款刮刮樂新品。記者曾吉松／攝影

刮刮樂 台彩

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