職場新鮮人紅包怎麼包？社會前輩分享合理範圍：別超過這數字

對於上班第一年的社會新鮮人來說，過年紅包要包多少確實是個問題。近日有網友發文，詢問出社會第一年紅包要包多少比較合適，引來許多前輩回答。

原PO在PTT發文，表示今年是他正式工作後第一次過年，要輪到他包紅包了，但他不知道怎麼包比較恰當。目前他只確定要給父母和爺奶輩的幾位長輩，但不確定該包多少。

原PO還想知道，除了長輩外還有哪些親戚要包，以及同輩中有兩個年紀較小、還在讀書的親戚，需要包給他們嗎？如果要的話應該包多少？

許多網友留言分享自己的經驗，「初入社會，包3600到6000就好，量力而為」、「我是各包6000，今年會是第二次包，不過爸媽會帶我出去玩、吃飯等等的，然後我是只有給爸媽」、「剛出社會那年我各包3600而已」、「你剛工作，長輩給個3000-6000就ok了，同輩給1200元意思一下」。

有許多網友認為同輩之間不用包紅包，「同輩不用包，你薪水多少？看薪水包多少」、「同輩不用包+1，長輩要包多少看你自己負擔能力，心意到就好，不要勉強」、「同輩包禮券或小禮物之類的就好，甚至不用用紅包裝」。

還有網友提醒，要為將來留下增長的空間，「第一次別包太多，之後慢慢增加就好」、「先問自己明後年要包多少」、「第一年量力而為啦，但要記住隔年只可變多，所以第一年放過自己，可以包相對少也沒關係」

也有網友分享紅包開銷的合理區間，「剛出社會全部紅包加起來一個月薪資就好」、「全部紅包不要超過一個月薪資，最好可以控制在7成薪資內，留一些給自己平日用，給父母跟祖輩就好，祖輩不用高給點意思，父母也不建議超過6千」。