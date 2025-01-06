麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

一名麻疹確診個案去年底曾兩度搭高鐵往返高雄、台中兩地，高雄市府衛生局今天呼籲，麻疹出疹前後4天具有傳染力，且傳播力極強，去年12月28日搭乘「高鐵160車次第2車廂」自左營站往台中站，以及12月31日「高鐵153車次第4車廂」自台中站往左營站旅客，主動連繫向高市衛生局。

衛福部疾管署今年1月3日檢出1例中部本土麻疹病例，經查個案在可傳染期間曾搭乘高鐵往返中部及高雄市，由於麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，高市衛生局主動了解旅客名單。

衛生局呼籲，「113年12月28日高鐵160車次第2車廂」自左營站往台中站旅客，以及搭乘「113年12月31日高鐵153車次第4車廂」自台中站往左營站旅客，主動向高雄市衛生局防疫專線（07-7230250）或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。

衛生局強調，由於病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，在麻疹病例可傳染期間，若曾同處封閉空間，無論時間長短，皆有被感染風險。

此外，麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，提醒民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速聯繫居住地衛生所安排就醫。