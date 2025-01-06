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苦苓臉書爆料慈濟「偷畫盜圖！」 疑受害畫家PO原稿回應
媒體人苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」指出有名李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，在大牆面打好草稿後，中途被喊卡，醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。有畫家李健儀留言並曬出圖檔，暗示自己就是主角。大林慈濟醫院表示，相關訊息將由基金會公傳部統一回應。
大愛電視背後的慈濟基金會爭議不斷，繼導演陳保中指控戲劇《姊的魔法廚房》被無預警腰斬後，不少影視界、劇組界等人士都跳出來爆料以往作內幕；苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」表示有油畫家也是慈濟的受害者。
苦苓臉書表示，很多年前有位李姓油畫家，接受慈濟邀約，為新建的大林醫院畫了一幅超級大的畫作，「提出的酬勞並不高，但因為對宗教的尊重和創作的熱情，這位畫家答應了。」
畫家準備大量油彩和工具，還聘請了2名助手，先畫了縮小尺寸的油畫獲得對方首肯，又在大面牆上打好草稿之後，「他們忽然說不做了，因為經費不足」。基於信任，雙方還沒有簽文字約，「畫家又氣又惱，只好摸摸鼻子，自己承擔所有損失，也不知要去跟誰討公道。」
「神奇的是大林醫院落成後，大面牆上赫然掛著他原創的那幅作品，『長得』一模一樣，卻不是出自他的手筆——他們偷了他的智慧財產，找別的『廉價勞工』把作品完成了！至於原來預定付給他的錢到哪裡去了、他們怎麼分，畫家完全不知道。相信上人也不知道。」
貼文曝光後，有畫家李健儀留言「這是我的原創作圖檔！」並附上與大林慈濟的壁畫幾乎一樣圖片，間接證實他就是受害者本人。
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