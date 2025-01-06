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苦苓臉書爆料慈濟「偷畫盜圖！」 疑受害畫家PO原稿回應

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有畫家李健儀在苦苓臉書下留言並曬出圖檔，暗示自己就是主角。圖／翻攝苦苓臉書
有畫家李健儀在苦苓臉書下留言並曬出圖檔，暗示自己就是主角。圖／翻攝苦苓臉書

媒體人苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」指出有名李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，在大牆面打好草稿後，中途被喊卡，醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。有畫家李健儀留言並曬出圖檔，暗示自己就是主角。大林慈濟醫院表示，相關訊息將由基金會公傳部統一回應。

大愛電視背後的慈濟基金會爭議不斷，繼導演陳保中指控戲劇《姊的魔法廚房》被無預警腰斬後，不少影視界、劇組界等人士都跳出來爆料以往作內幕；苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」表示有油畫家也是慈濟的受害者。

苦苓臉書表示，很多年前有位李姓油畫家，接受慈濟邀約，為新建的大林醫院畫了一幅超級大的畫作，「提出的酬勞並不高，但因為對宗教的尊重和創作的熱情，這位畫家答應了。」

畫家準備大量油彩和工具，還聘請了2名助手，先畫了縮小尺寸的油畫獲得對方首肯，又在大面牆上打好草稿之後，「他們忽然說不做了，因為經費不足」。基於信任，雙方還沒有簽文字約，「畫家又氣又惱，只好摸摸鼻子，自己承擔所有損失，也不知要去跟誰討公道。」

「神奇的是大林醫院落成後，大面牆上赫然掛著他原創的那幅作品，『長得』一模一樣，卻不是出自他的手筆——他們偷了他的智慧財產，找別的『廉價勞工』把作品完成了！至於原來預定付給他的錢到哪裡去了、他們怎麼分，畫家完全不知道。相信上人也不知道。」

貼文曝光後，有畫家李健儀留言「這是我的原創作圖檔！」並附上與大林慈濟的壁畫幾乎一樣圖片，間接證實他就是受害者本人。

媒體人苦芩在臉書指出有名李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，打好草稿後，中途被喊卡，事後醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。圖／翻攝苦苓臉書
媒體人苦芩在臉書指出有名李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，打好草稿後，中途被喊卡，事後醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。圖／翻攝苦苓臉書

壁畫 慈濟 畫家

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