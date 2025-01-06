男人都會有 攝護腺肥大影響一輩子

攝護腺肥大是熟齡男性普遍困擾的問題，顧家醫療體系泌尿科診所總院長顧芳瑜日前擔任「元氣最愛問」節目來賓時提到，泌尿科有一個俗諺，幾歲就有幾成的攝護腺肥大機率，例如五十歲就有五成機率，九十歲就有高達九成以上機率。

顧芳瑜指出，隨年紀增長，因長期受男性荷爾蒙刺激，攝護腺就會愈來愈大而壓迫到尿道，大部分無痛也摸不出來，但卻造成排尿及儲尿症狀，像是小便無力、尿不乾淨，覺得稍微有尿意但又不太確定，或頻尿、尿急等，嚴重時會影響生活品質。

服藥以及傳統手術可能影響性生活

顧芳瑜表示，攝護腺肥大的因應方式有三種，首先是調整生活習慣，養成每兩個小時排尿一次的習慣，時間一定不管想不想都要去，讓膀胱保持排空的狀態，夜間減少喝水，若真的很渴，喝一點點潤喉就好，睡前一定要上廁所，把膀胱排空，減少夜尿次數。但是，只調整生活作息，攝護腺不會縮小，這種做法的幫助有限。

第二種方式建議用藥，因為男性荷爾蒙造成攝護腺肥大的原因，建議服用減少男性荷爾蒙的藥物，但可能產生男性最在意的副作用，就是陽萎。

除了調整作息以及服藥以外，還有一種方法就是手術。傳統手術是電燒刀，器械從尿道進入攝護腺，刮出多餘的組 織，缺點是刮太多傷到神經，出現尿失禁風險或勃起問題，另外有些人因流血較多，需要置放尿管，住院時間較長，術後痛苦感也較多。此外，還可能發生逆行性射精，是指性行為之後雖然有射精的感覺，但精液沒有流出來，這可能導致病患較大的心理壓力。

水蒸氣消融及新式束帶拉提微創手術

目前發展出微創治療方式，改善以上併發症。主要前兩種微創手術，第一種是水蒸氣消融手術，將器械進到攝護腺裡，用注射方式讓攝護腺縮小，只是術後攝護腺會有些微腫脹，還是得放置七天尿管。

另外一種則是束帶拉提，做法是把H型的鋼釘打在攝護腺裡，把壓迫尿道的攝護腺束起來，將中間原本阻塞的部分拉開來，手術時間約三十分鐘，破壞性非常小，做完就可以回家，不需要放尿管。

顧芳瑜的一名病患，進行束帶拉提後，隔天就能順暢排尿，追蹤一個月後，就無需再回診、無須服藥，生活作息都很正常，另外也有不少外國病患來台灣做微創手術，做完可以直接回國，甚至還有來自歐洲的病患，因為這類微創手術在當地非常昂貴，三個月後，病患傳訊息感謝顧芳瑜，因為術後的排尿情況就像回到年輕時期，「微創手術不但復原快，也減少過往治療方式的併發症，將是未來治療攝護腺肥大的趨勢。」

此外，顧芳瑜提醒，許多人以為泌尿科是男性的專利，其實不然，女性遇到泌尿系統方面的問題，像是尿道感染、頻尿、漏尿、血尿等，都可向泌尿科醫師求助。

●元氣最愛問：

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