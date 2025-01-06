一站申辦國際漫遊、旅平險！將來銀行攜手中華電信 App投保成功享最高150點回饋

響應金管會促金融業創新試辦政策，將來銀行搶頭香，宣布已獲主管機關核准與電信龍頭中華電信合推「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務，推出中華電信投保成功即享最高150點Hami Point回饋，出國旅遊投保便利又可享優惠。

將來銀行指出，此案是主管機關推出金融業申請業務試辦作業要點後，由國內電信業與兼營保代業務銀行合作「申辦漫遊、一站式投保」首案。凡中華電信月租型客戶透過中華電信APP或網頁，申辦完國際漫遊後，透過專屬連結完成網路投保將來銀行銷售的海外旅平險，即享中華電信加碼50點Hami Point回饋、若保費滿500元享100點Hami Point、保費滿1,000元享150點Hami Point。

在客戶同意的前提下，也可以省去申辦國際漫遊、旅平險時個人資料的重複填寫，不僅可免除需先註冊為將來銀行保險會員的步驟，申辦漫遊的旅行資訊更可直接在投保過程中直接帶入，有效省去填寫投保資料的時間，3分鐘內即可線上取得充分保障。將來銀行表示，未來不排除擴大到其他險種試辦，或與中華電信的其他業務合作。

據主管機關統計，2024年前10月保險業網路投保案件近700萬件，當中保險代理人、保險經紀人合計佔比甚少，顯示保險代理網路投保業務仍有巨大成長空間。將來銀行指出，將透過更直覺、更簡易的投保體驗，及高TP（時效比）值的實惠費用，提供給更多國人良好的金融服務及完善風險保障。