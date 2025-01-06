天然氣接收站未政策環評 環團：補做前應停止所有環評

因應政府煤轉氣的能源轉型，近年新增建燃氣機組與天然氣接收站等環評紛紛上路，然而環保團體指出，相關能源開發政策完全未依法進行政策環評，導致大燃氣政策輾壓地方民意，要求盡速對增氣能源開發補做政策環評，政策環評審查完竣前應停止所有新能源開發案的環評審查。

今天上午多個環保團體和立法委員共同召開記者會指出，當前頻增建燃氣電廠和接收站的亂象就是能源開發未做整體政策環評，開發無底線且化整為零，輾壓當地反對民意，控訴行政院、經濟部、環境部相關官員全都瀆職，要求檢討及進行大燃氣能源開發政策環評。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，根據「應實施環境影響評估之政策細項」，水資源開發政策、能源開發政策、工業政策等都應進行政策環評，但很遺憾經濟部近10年來都未提出相關開發的政策環評或更新，除了監察院應主動調查及糾舉外，環境部也應要求經濟部提出能源開發的政策環評，未審查完竣前，先停止所有新能源開發案的環評審查。

民眾黨立委陳昭姿表示，行政院在2012年馬英九時代未經政策環評下，逕自核定公布了能源發展綱領，行政院在2017年蔡英文時代修正了能源發展綱領，確定了當前的能源發展方向，這樣罔顧政策環評程序的做法，實在令人難以接受。現在天然氣接收站一個接一個冒出來闖關環評，呼籲應盡快補做天然氣能源開發的政策環評，讓增氣的能源政策能全面性審慎檢視環境影響層面。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，政府一邊喊2050淨零碳排，一邊卻不斷規畫開發三接到七接，然而天然氣也屬於高碳排化石能源，倉促的能源轉型競相興建天然氣接收站，到最後導致不斷犧牲海洋環境作為代價，更可怕的是淨零碳排目標卻可能無法達成。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，經濟部身為開發單位卻帶頭鑽環評漏洞，預計到2032年，國內將有7座液化天然氣接收站，總儲氣槽數量會達到49個，若以人均儲存量來比較，台灣會是日本的2.2倍、韓國的1.7倍，但經濟部卻刻意將三接到七接，以及中火二期等個別獨立送審，藉此迴避增氣的能源開發應進行整體政策環評，呼籲經濟部別再走化整為零的偏門，應要開大門走大路，即刻依法進行政策環評。

淨竹文教基金會董事長林聖崇認為，不只燃氣發電的能源開發應該進行政策環評，台灣也應該因應當前地緣政治及石化鋼鐵產能全球嚴重過剩的問題，重新檢討高耗能高排碳的石化鋼鐵業的產業政策究竟該何去何從，因應當前半導體及AI人工智慧等產業發展，更應朝騰籠換鳥的方向去思考。