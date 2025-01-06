消基會翻轉「行人地獄」呼籲遭批智障 再發3點聲明

消基會在一月二日發布建議改善行人安全措施的新聞稿，引發社會各界的關注與討論，不僅13個人本交通團體聯合駁斥，還遭網紅批評「今年最智障」。消基會今天再度發出新聞稿表示，此次新聞稿的唯一目的如文章標題所示，是呼籲政府：目前車輛撞擊庇護島的事故多，仍應優化庇護島的設計與加強對所有用路人的宣導。消基會表示，身處民主社會，尊重其他公益團體與民眾不同的見解，但是既然目的都是為了行人安全，無法合作也可以各自努力來一起為安全的路口努力。

消基會提出三大說明:

1. 此次新聞稿的唯一目的即如文章標題所示，是呼籲政府：目前車輛撞擊庇護島的事故多，仍應優化庇護島的設計與加強對所有用路人的宣導。

2. 行人是最脆弱而需要被保護的用路人，以目前改善重點的實施行穿線退縮及增設行人庇護島為例，其中行人庇護島是為了讓行人在穿越大的路口，如遇轉換紅燈時能夠暫時在庇護島停留，避開車輛未停讓的危險，但在行穿線退縮條件有限的路口，行人庇護島就可能會設置在較突出路口的位置，如缺乏明顯的辨識標示，在夜間或照明不佳時，車輛如以較窄的角度轉彎就容易忽視產生碰撞甚至危及行人，至於行人也可能無法清楚認知庇護島的用途而善用。消基會建議運用PDCA(Plan、Do、Check、Act)的滾動式檢討已實施方案的績效，包括行人使用庇護島情形與車輛碰撞庇護島的事件之評估分析，進行因應調整改善機制，如增設反光條等辨識標示、增繪轉彎動線的導引標線、提醒行人使用庇護島更清楚的標誌等，同時也應宣導行人遇轉換紅燈時應使用庇護島不要執意通過；並非為了檢討行人。

3. 身處民主社會，敝會尊重其他公益團體與民眾不同的見解，但是既然目的都是為了行人安全，無法合作也可以各自努力來一起為安全的路口努力。