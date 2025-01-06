若失溫3小時恐致命！上山追雪保暖要足 防高山症雪盲症

入冬後強烈大陸冷氣團接連來襲，不少民眾計畫前往山區追雪，台北醫學大學部立雙和醫院家庭醫學科醫師提醒，欲前往高山追雪除注意保暖與交通管制問題，更要留意高山症與雪盲症，避免敗興而歸。

台灣高山林立，超過3000公尺以上的山峰有258座，疫情過後戶外旅遊風氣更盛，登山時，每千公尺溫度下降約6℃，醫師提醒，保暖是第一要務，必須注意保暖避免失溫，一般而言在野外求生缺乏食物仍可存活3周、缺水僅剩3天，若失溫3小時恐致命。

雙和醫院家庭醫學科醫師陳信儒指出，海拔愈高的地方氣壓愈低、氧氣愈稀薄，身體過度換氣導致的不良代償反應，只要高度超過2500公尺以上就有機會出現，隨著高度上升，比率也隨之增加，最常見情況有頭暈、頭痛、疲倦、胸悶及噁心、嘔吐等腸胃不適症狀，嚴重時會引起高山肺水腫及高山腦水腫，若沒及時處置，死亡機率大幅提升。

陳信儒補充，觸發高山症的關鍵除海拔高度外，上升速度、個人體質也都有影響，建議出現相關不適症狀時，先原地休息並觀察是否緩解，讓身體適應環境，如無改善或加劇，建議立即下山就醫；值得注意的是，常有民眾認為是平時沒運動習慣體力較差，或溫差大、吹風受涼，只稍作調整便繼續登山行程，輕忽高山症以致發生憾事。