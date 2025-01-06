影／民團、立委呼籲新增燃氣接收站應先做政策環評

監督施政聯盟召集人陳椒華、立委陳昭姿、台灣蠻野心足生態協會陳憲政、守護外木山行動小組王醒之、淨竹文教基金會林聖崇、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅，上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會。

陳華表示經濟開發需要能源、需要用水等，應根據「應實施環境影響評估之政策細項」，包括水資源開發政策、能源開發政策、工業政策等都應進行政策環評。陳椒華指很遺憾經濟部主掌經濟開發，近十年來都未提出相關開發之政策環評。