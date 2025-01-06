影／民團、立委呼籲新增燃氣接收站應先做政策環評
監督施政聯盟召集人陳椒華、立委陳昭姿、台灣蠻野心足生態協會陳憲政、守護外木山行動小組王醒之、淨竹文教基金會林聖崇、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅，上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會。
陳華表示經濟開發需要能源、需要用水等，應根據「應實施環境影響評估之政策細項」，包括水資源開發政策、能源開發政策、工業政策等都應進行政策環評。陳椒華指很遺憾經濟部主掌經濟開發，近十年來都未提出相關開發之政策環評。
陳椒華質疑近來這麼多的燃氣接收站會不會對環境造成影響，早在環保署時代就有政策環評，包括用水政策、工業開發、能源政策都應政策環評，其主要用意在開發案的環境影響經由政策環環評被討論、檢討，要求增加新的天然氣電廠、接收站，就應該先實施政策環評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言