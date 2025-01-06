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影／民團、立委呼籲新增燃氣接收站應先做政策環評

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
監督施政聯盟召集人陳椒華（左三）、立委陳昭姿（右三）、台灣蠻野心足生態協會陳憲政（左二）、守護外木山行動小組王醒之（右二）、淨竹文教基金會林聖崇（左一）、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅（右一），上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會，要求增加新的天然氣電廠、接收站，就應該先實施政策環評。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟召集人陳椒華（左三）、立委陳昭姿（右三）、台灣蠻野心足生態協會陳憲政（左二）、守護外木山行動小組王醒之（右二）、淨竹文教基金會林聖崇（左一）、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅（右一），上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會，要求增加新的天然氣電廠、接收站，就應該先實施政策環評。記者黃義書／攝影

監督施政聯盟召集人陳椒華、立委陳昭姿、台灣蠻野心足生態協會陳憲政、守護外木山行動小組王醒之、淨竹文教基金會林聖崇、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅，上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會。

陳華表示經濟開發需要能源、需要用水等，應根據「應實施環境影響評估之政策細項」，包括水資源開發政策、能源開發政策、工業政策等都應進行政策環評。陳椒華指很遺憾經濟部主掌經濟開發，近十年來都未提出相關開發之政策環評。

陳椒華質疑近來這麼多的燃氣接收站會不會對環境造成影響，早在環保署時代就有政策環評，包括用水政策、工業開發、能源政策都應政策環評，其主要用意在開發案的環境影響經由政策環環評被討論、檢討，要求增加新的天然氣電廠、接收站，就應該先實施政策環評。

監督施政聯盟召集人陳椒華（左三）、立委陳昭姿（右三）、台灣蠻野心足生態協會陳憲政（左二）、守護外木山行動小組王醒之（右二）、淨竹文教基金會林聖崇（左一）、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅（右一），上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會，要求增加新的天然氣電廠、接收站，就應該先實施政策環評。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟召集人陳椒華（左三）、立委陳昭姿（右三）、台灣蠻野心足生態協會陳憲政（左二）、守護外木山行動小組王醒之（右二）、淨竹文教基金會林聖崇（左一）、台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅（右一），上午在立法院舉行「燃氣機組＆接收站大增應做能源政策環評」記者會，要求增加新的天然氣電廠、接收站，就應該先實施政策環評。記者黃義書／攝影

環評 陳椒華

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