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公職獸醫荒問題惡化 報考少於錄取 學者憂：重大政策沒人執行

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭王慧瑛／新北即時報導
圖為新北市動保處公職獸醫師為貓咪檢診。圖／新北市動保處提供
圖為新北市動保處公職獸醫師為貓咪檢診。圖／新北市動保處提供

台灣獸醫師6000多人，公職獸醫目前約占1成，中興大學獸醫學院院長陳德勛說，去年公職獸醫缺額35人，報考10多人，錄取後報到只剩個位數，獸醫人才任公職風氣低，公職獸醫是對非洲豬瘟、禽流感、狂犬病等議題的重要政策執行者，若人力荒惡化，對國家防疫、檢疫是重大危機，呼籲政府要正視並提解方。

陳德勛說，台灣每年有320至350名獸醫系畢業生投入職場，多數學生選擇投入照顧小動物的臨床領域，和目前動物醫院蓬勃發展、市場供需有關，菜鳥獸醫到民間動物醫院起薪至少5萬，工作機會選擇多，相較之下，公職獸醫工作量不會比較輕，卻是領公務員死薪水。

陳德勛提到，他是1987年從中興大學獸醫系畢業，當時班上至少三分之一進公部門，現任農業部常務次長杜文珍就是其一，現在想考公職獸醫畢業生可能約10%，獸醫系很夯，大考分數幾乎與藥學系平行，但公職獸醫卻變冷門，呈現兩樣情。

「臨床、公職各有不同挑戰！」陳德勛說，在動物醫院當獸醫師，跟在公部門當獸醫有不同壓力，兩者都要有強烈獸醫魂及使命感，才能好好發揮專業，若人力一面倒往臨床走，沒有新血願意進公職體系，除造成人才斷層，對國家更是棘手問題，非洲豬瘟、禽流感防治等議題，對產業面影響甚鉅，萬一有天公職獸醫人才庫見底了，重大政策沒人可執行，一路惡性循環下，會是非常嚴重危機。

「給尊嚴、給好待遇是基本誘因。」陳德勛說，若要吸引優秀的獸醫人才加入公職行列，薪資面給予好待遇、有感獎金這些都是留才必須的對策，不開業獎金也可以是一個名目，重點是誘因、職涯發展性要夠，才能真正育才、留才。

第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會今天在新北登場，賴清德總統、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、新北市長侯友宜等人出席，會上將表揚服務獸醫界滿70年、60年、50年獎等。獸醫師公會全聯會理事長譚大倫透露，他將向農業部官員反映近年公職獸醫師人力荒困境，希望比照人醫給一定比率的不開業獎金，並適度提高職等，增加獸醫系畢業生報考公職獸醫誘因。

譚大倫說，公職獸醫肩負防疫、檢疫、動保、食安等要務，目前各地防疫所、動保處等機關的獸醫師都有缺額，一旦爆發禽流感等事件，公職獸醫人力荒將會是另一個破口。

譚大倫說，許多公職獸醫反映現況是錢少、事多、壓力重，公職獸醫即便爬升到幹部，職等仍在7左右，相較之下，開業或執業獸醫收入更好，還多了尊嚴。譚表示，香港也有公職獸醫人力荒困境，透過薪水留才，按資歷給3萬5000元至5萬元不等的不開業獎金，祭出實質報酬留住好人才。

公職獸醫人力荒問題惡化，中興大學獸醫學院院長陳德勛憂心，這對國家防疫、檢疫是重大危機，呼籲政府要正視並提解方。圖／陳德勛提供
公職獸醫人力荒問題惡化，中興大學獸醫學院院長陳德勛憂心，這對國家防疫、檢疫是重大危機，呼籲政府要正視並提解方。圖／陳德勛提供
獸醫師公會全聯會理事長譚大倫曾是開業獸醫師，近年專注投入公會事務。圖／譚大倫提供
獸醫師公會全聯會理事長譚大倫曾是開業獸醫師，近年專注投入公會事務。圖／譚大倫提供

動物醫院 獸醫師 非洲豬瘟

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