國家公園丟垃圾、燒草木僅罰千元 劉世芳曝罰則將提高

逾52年未修的「國家公園法」，對園內禁止行為相關罰則迄今未修，朝野立委提案提高罰鍰、刑度。內政部長劉世芳透露，現已初步研擬修正草案，罰則將視影響程度，依比例原則提高，部分山友在颱風天未經許可入山，造成救援資源耗費，也將研議提高罰則。

國家公園法1972年6月13日公布後，針對國家公園內禁止行為及相關罰則至今未修。現行規定，在國家公園隨地吐痰、拋棄瓜果、紙屑或其他廢棄物，僅處罰1000元以下罰鍰，焚燬草木或引火整地，處6月以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金，遭質疑過輕。

立法院內政委員會今天審查國家公園法部分條文修正草案，朝野立委提案調高刑度、罰則。

內政部長劉世芳報告指出，目前9座國家公園及1座國家自然公園已建立完整國家公園系統，國家公園署成立後，再結合59處重要濕地與整體海岸地區，形成全面性的國土保育網絡。

國家公園署前年9月升格，劉世芳指出，為配合成立國家公園署組織改造，正在進行國家公園法修正法制作業，就罰則的初步方向，除按違規行為對環境影響之程度，依比例原則修正提高罰則，亦針對重大違規行為保留刑罰的規定，及增訂得按次連續處罰、沒入設施或工具、機具、未改善或回復原狀致生其他損害者，應賠償損害之規定。

此外，劉世芳提到，對於有少部分山友，在颱風等天災期間，未經登記許可即入山（園），造成後續救援資源的耗費等，亦研商如何以提高罰則，避免國家資源的浪費。

針對朝野立委提案，劉世芳指出，現已初步研擬國家公園法修正草案，並蒐集各類相關違序行為，進行檢討分析，提出更周延的規定，後續將辦理預告作業，循法制作業程序辦理，以期儘早提送立法院審議。