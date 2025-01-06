狂下一夜雪…合歡山白頭 遊客樂追今年首場瑞雪

低溫與水氣搭配，合歡山昨晚近9時開始飄下雪夾霰，晚上9時許，地面、木棧道等像被撒糖霜般，被雪霰薄薄覆蓋，直至深夜降雪斷斷續續、忽大忽小，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時恢復通行，限掛雪鏈，積雪一度約0.5公分。

由於，合歡山區昨天上午起天氣漸轉為潮濕，加上低溫配合，昨天近午11時50分下起冰霰，但因水氣和溫度未配合，僅短暫下了5分鐘。入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣搭配，晚上8時50分，先是雨夾霰，隨後變雪夾霰，之後雪勢斷續。

而因合歡山武嶺、松雪樓一帶降雪，晚上9時許，地面、木棧道等像被撒上糖霜般，被雪霰薄薄覆蓋，台14甲線水晶宮30.7K出現路面有結冰或積雪，昨晚10時許啟動雪地管制，台14甲線武嶺31K至松雪樓33K須加掛雪鏈才可通行。

隨著夜越來越深，合歡山氣溫持續下探至零下，雪勢忽大忽小，考量通行安全，公路局今凌晨0時起擴大管制，台14甲線翠峰18K至松雪樓33K實施預警性封閉，今上午7時恢復通行，但昆陽29K至小風口36.6K必須加掛雪鏈才能上山。

由於，不少雪迷徹夜緊盯武嶺亭即時監視影像，看著武嶺亭及觀景平台慢慢被白雪覆蓋，甚至有人開心分享大雪紛飛的影片，令雪迷相當興奮，摩拳擦掌上山追今年的第一場瑞雪，翠峰管制站因此清晨就出現排隊車潮。

林業署南投分署表示，昨晚8時許開始ㄎ陸陸續續下雪，直至清晨，松雪樓附近積雪一度達0.5公分。松雪樓人員則說，目前降雪已經停止，且因太陽露臉，氣溫開始回升，積雪開始消融，大概剩邊坡或部分角落仍有些許積雪。