快訊

英國鐵路200周年！延伸到全世界的現代化之路

遭指投資對岸…柯建銘一早發聲明 今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

高雄驚見雙屍命案！男女雙手被捆綁陳屍轎車 車中留有紙條

聽新聞
0:00 / 0:00

狂下一夜雪…合歡山白頭 遊客樂追今年首場瑞雪

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，武嶺亭屋簷上積了些雪，觀景平台上也是雪白一片，遊客開心追雪。圖／擷自合歡山武嶺亭即時影像
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，武嶺亭屋簷上積了些雪，觀景平台上也是雪白一片，遊客開心追雪。圖／擷自合歡山武嶺亭即時影像

低溫與水氣搭配，合歡山昨晚近9時開始飄下雪夾霰，晚上9時許，地面、木棧道等像被撒糖霜般，被雪霰薄薄覆蓋，直至深夜降雪斷斷續續、忽大忽小，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時恢復通行，限掛雪鏈，積雪一度約0.5公分。

由於，合歡山區昨天上午起天氣漸轉為潮濕，加上低溫配合，昨天近午11時50分下起冰霰，但因水氣和溫度未配合，僅短暫下了5分鐘。入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣搭配，晚上8時50分，先是雨夾霰，隨後變雪夾霰，之後雪勢斷續。

而因合歡山武嶺、松雪樓一帶降雪，晚上9時許，地面、木棧道等像被撒上糖霜般，被雪霰薄薄覆蓋，台14甲線水晶宮30.7K出現路面有結冰或積雪，昨晚10時許啟動雪地管制，台14甲線武嶺31K至松雪樓33K須加掛雪鏈才可通行。

隨著夜越來越深，合歡山氣溫持續下探至零下，雪勢忽大忽小，考量通行安全，公路局今凌晨0時起擴大管制，台14甲線翠峰18K至松雪樓33K實施預警性封閉，今上午7時恢復通行，但昆陽29K至小風口36.6K必須加掛雪鏈才能上山。

由於，不少雪迷徹夜緊盯武嶺亭即時監視影像，看著武嶺亭及觀景平台慢慢被白雪覆蓋，甚至有人開心分享大雪紛飛的影片，令雪迷相當興奮，摩拳擦掌上山追今年的第一場瑞雪，翠峰管制站因此清晨就出現排隊車潮。

林業署南投分署表示，昨晚8時許開始ㄎ陸陸續續下雪，直至清晨，松雪樓附近積雪一度達0.5公分。松雪樓人員則說，目前降雪已經停止，且因太陽露臉，氣溫開始回升，積雪開始消融，大概剩邊坡或部分角落仍有些許積雪。

公路局則提醒用，高山雪季路況難掌握，將視現況機動調整管制，上山前務必備妥雪鏈、保暖衣物，持續關注氣象預報及交管資訊；另下（積）雪或路面結冰時，甲乙類大客車及逾3.5噸大、小貨車及機、慢車和大型重機禁止進入管制路段。

合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，武嶺亭屋簷上積了些雪，觀景平台上也是雪白一片。圖／擷自合歡山武嶺亭即時影像
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，武嶺亭屋簷上積了些雪，觀景平台上也是雪白一片。圖／擷自合歡山武嶺亭即時影像
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨晚近9時開始飄下雪霰，斷續下了一夜，台14甲線今凌晨預警性封閉，上午7時限掛雪鏈通行，松雪樓積雪一度達0.5公分。圖／林業署南投分署提供

合歡山 武嶺 降雪

延伸閱讀

影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

影／連續2天銀白世界 玉山今天下午再降瑞雪

影／銀白世界再現！ 玉山昨晚降瑞雪 今晨積雪0.5公分

合歡山進入雪季 南投衛生局協調醫護開設醫療站

相關新聞

影／美！玉山也下雪了 積雪約0.5公分

中央氣象署上午指出，清晨6時玉山氣象站積雪0.5公分，降雪時間推估在今天凌晨12時到1點之間。

狂下一夜雪…合歡山白頭 遊客樂追今年首場瑞雪

低溫與水氣搭配，合歡山昨晚近9時開始飄下雪夾霰，晚上9時許，地面、木棧道等像被撒糖霜般，被雪霰薄薄覆蓋，直至深夜降雪斷斷...

敬老票陪伴者半價？ 交部：全票恐漲

現有敬老票半價，不是政府補貼，而是交通運輸業者及購買全票者負擔差額；日前立委提「老人福利法」修法，讓敬老票陪伴者也享半價...

陪伴者半票不失為好政策 學者：別犧牲年輕人荷包

消基會交通委員會召集人李克聰表示，目前陪伴者都是原價，修法通過，確實對七十五歲以上陪伴者的交通負擔有減輕，但業者的負擔就...

今起冷一整周 鄭明典曝原因

本周冷空氣一波波，且冷一整周。為什麼會持續冷比較多天？中央氣象局前局長鄭明典在臉書說明原因。

藥材飆漲 中藥行憂倒閉潮

萬物齊漲，部分中藥材漲翻天，去年初黃連每台斤約一千元，年底竟翻漲六倍。酸棗仁更為誇張，以前一台斤七百多元，最近漲到五千多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。