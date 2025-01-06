今起冷一整周 鄭明典曝原因

本周冷空氣一波波，且冷一整周。為什麼會持續冷比較多天？中央氣象局前局長鄭明典在臉書說明原因。

鄭明典指出，他之前曾介紹，負北極振盪常有兩支脊場加深開始，一支在太平洋最北端，阿拉斯加附近，這個脊場東側的北風會把冷空氣帶向美國東北；另一支在大西洋最北端(北海)，這個脊場會把冷空氣帶往西北歐。

鄭明典指出，在兩支加強的脊場作用下，極區一個大大的冷低壓便會偏向歐洲大陸，如第一張圖所示。初期，這個冷低壓南方的西峰會把大西洋的暖空氣往歐洲內陸傳送，暖空氣會在冷低壓的東側造成一個一棟性的脊場建立，標示"1"；到後期，冷低壓西側冷平流增強，冷空氣往冷低壓西側堆積，標示"2"。

鄭明典說，第二章圖可以看到，第一張圖"1"造成的脊場，此脊場東側北風開始將極區冷空氣往南傳送，使蒙古高壓增強，前緣逐漸影響台灣；此時第一張圖"2"作用往南的冷空氣，也隨中緯度西風帶往東通過中亞進入新疆西側。

鄭明典指出，第三張圖，"1"的冷空氣持續往南出海，"2"的空氣接續在後，就是這樣兩股冷空氣接續影響，而且源頭都是極區冷空氣，所以氣溫偏低，影響時間也會持續多日。