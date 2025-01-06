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冷氣團接力 吳德榮：周四起轉濕冷低溫下探6度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
2波冷空氣接連來襲，未來1周都低溫，先乾冷後濕冷，3000公尺以上高山有機會降雪。聯合報系資料照
2波冷空氣接連來襲，未來1周都低溫，先乾冷後濕冷，3000公尺以上高山有機會降雪。聯合報系資料照

本周冷空氣一波波，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3367-2025-01-05-22-18-43）指出，今明兩天大陸冷氣團影響屬乾冷，周四冷空氣恐增強為強烈大陸冷氣團，且轉濕冷，部分地區清晨低溫恐下探6度，要注意保暖。

吳德榮說，今、明兩天各地晴朗穩定；北台涼、中南舒適，早晚冷。冷空氣及「夜間輻射冷卻」加成，符合「大陸冷氣團」(12度<台北測站≦14度)的機率高，部分平地清晨最低氣溫將降至10度以下，應注意。

今日各地區氣溫為：北部11至21度、中部12至24度、南部13至25度及東部12至25度。

最新各國模式模擬，吳德榮指出，周三西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率；冷空氣微幅減弱、早晚氣溫仍偏低。

吳德榮說，周四(9日)至下周(12)日清晨影響最劇，冷空氣再增強，氣溫再降，北、東明顯降雨、整天非常濕冷；3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上亦有機率。歐洲模式顯示，再增強的冷空氣，以達「強烈大陸冷氣團」(10度<台北測站≦12度)的機率為最高；部分平地清晨最低氣溫約可降至6度左右。下周(12)日白天起至下周二(14日)各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱：白天氣溫逐日回升，但因「夜間輻射冷卻」，清晨氣溫仍很低。

吳德榮指出，最新各國模式皆模擬，未來一周冷空氣一波接一波，乾冷轉濕冷、再轉乾，將是入冬以來強度最強，且盤據時間最長的一大波；尤其部分平地頻繁出現10度以下低溫，民眾應注意保暖，以保健康；農漁養殖業也要注意氣象署的「低溫特報」。各國模式仍會持續微調，應密切觀察最新資料。

吳德榮說，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)，周五(10日)8時地面氣壓及降水圖顯示，北、東明顯降雨（左）。周五(10日)20時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度(紅)線在北部近海（右）。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)，周五(10日)8時地面氣壓及降水圖顯示，北、東明顯降雨（左）。周五(10日)20時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度(紅)線在北部近海（右）。擷取自「洩天機教室」專欄

冷氣團 吳德榮 氣溫

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