大陸中藥材跌價 進口台灣卻很貴

國內所有中藥材品項，逾九成仰賴進口供應，尤以大陸輸入占大宗，因藥材資源日益減少及中國管制出口等因素，衛福部擬在新南向國家種植符合台灣中醫臨床需求及法規的藥用植物，替代中藥材來源，目前以越南為目標國，另與泰國、馬來西亞及印度等國進行會談。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才說，台灣位於中藥材產業鏈下游，幾乎七八成來自中國大陸，在供需關係上呈弱勢地位，只能「隨行就市」，任人漫天喊價。

衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，查詢大陸中藥材天地網，當地當歸市場價格每公斤為約新台幣三三八元，已較去年同期價跌百分之二十五；酸棗仁市場價格每公斤二二五五元，較去年同期價跌約百分之三十七點五。至於台灣銷售端價格為何如此昂貴，需進一步調查。

為了讓台灣中藥材能夠自足自給，中醫藥司去年委託辦理「新南向藥用植物種植實地調查研究計畫」，先以越南為目標國，實地考察該國藥用植物種植及其產製為中藥材等情形。謝采蓓表示，未來將持續至泰國、馬來西亞及印度等具有合作種植潛力國家考察評估，推動試種計畫。

謝采蓓說，已在多個東南亞國家執行小面積試種中藥材，盼推動政府或民間合作種植計畫，建立新南向國家藥用植物種植及產製的產業鏈，增加中藥材來源通路，減少依賴大陸進口中藥材。