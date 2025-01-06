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藥材飆漲 中藥行憂倒閉潮
萬物齊漲，部分中藥材漲翻天，去年初黃連每台斤約一千元，年底竟翻漲六倍。酸棗仁更為誇張，以前一台斤七百多元，最近漲到五千多元。許多民眾一聽價格即搖頭、走人，業者表示，若持續惡化，恐再掀起一波中藥房倒閉潮。
中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，台灣傳統中藥行於民國八○年代全盛時期有一萬五千多家，一○五年至一○六年出現倒店潮，一年關了六七百家，目前僅剩七千多家，等於一半陣亡。大部分中藥行經營者均已超過六十歲，不見新世代生力軍接班，許多店鋪後繼無人。
錦龍堂參藥行業者郭錦龍表示，黃連去年初每台斤約一千元，到了年底，超過六千元。當歸去年初每台斤逾三百元，年底逾一千元；黃耆去年初每台斤逾三百元，年底超過七百元，翻漲兩倍。
酸棗仁每台斤約七百多元，今年年初卻已經高達五千多元，許多中藥商不敢進貨，擔心進貨後可能滯銷，暫時以滇棗仁替代，但藥效不佳。不少客人探詢價格後，面有難色地離去，客源平均減少約三分之一。
澎湖縣金生中藥房已開業近八○年，業者陳八龍為自家中藥鋪的第三代傳承人，他表示，茯苓、熟地黃、白芍、川芎等中藥材價格也持續上漲，最近一兩年，很少看到年輕顧客上門，幾乎是阿嬤、阿公等級消費者，每月所得有限，根本不敢讓子女接手。
衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，台灣中藥材漲價或缺貨的原因眾多，包括氣候變遷影響產量、土地租金及人力成本提高、盤商人為炒作囤貨等。希望接班人發揮巧思，讓中藥材不再冷冰冰，重拾數十年前的繁華光景。
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