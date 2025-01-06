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回響／車輛頻撞2庇護島 彰化研議改善

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
四日，在彰化縣和美鎮嘉卿路與彰新路口，撞上庛護島的女車主表示，撞得莫名其妙。圖／民眾提供
四日，在彰化縣和美鎮嘉卿路與彰新路口，撞上庛護島的女車主表示，撞得莫名其妙。圖／民眾提供

各縣市政府近年廣設行人庇護島後，汽車自撞事故也頻傳。彰化縣政府三年來在各路口設置五十六處庇護島，其中，和美鎮嘉卿路與彰新路、道周路與鹿和路，兩處路口完工一年來，分別發生近十起事故，縣府表示，會勘後研議改善。

為擺脫行人地獄惡名，交通部大力倡導設置行人庇護島，本報昨報導，在駕駛習慣未改變下，事故頻傳，消基會批評，庇護島反成駕駛的新危險區域，建議增設反光條；但台灣安全駕駛監督聯盟等人本交通團體反駁，指消基會忽略許多關鍵根本因素，可能因謬誤使道路安全大幅倒退。

彰化縣和美鎮嘉卿路與彰新路口鄰近培英國小，前年二月發生國小學童死亡車禍，縣府當年九月完成路口改善，在人行道前方設庇護島，完工一年多來，車輛撞上庇護島有近十起。最近一次是四日上午，駕駛撞上庇護島，她表示沒看到庇護島，只看到斑馬線上的柱子，自己撞得莫名其妙，幸好人沒事，警方釐清肇事責任中。

縣議員賴清美說，和美鎮嘉卿路興彰新路、道周路與鹿和路兩處路口，前年與去年設庇護島後，分別發生約十件車輛自撞庇護島事故，不但夜間撞、白天也撞，她建議縣府加設大型防撞桿及反光警示設施。

彰化縣府交通處長林漢斌說，將邀集縣府與警方相關單位檢討庇護島設施，目前是依交通部相關規定辦理，設置在寬度夠和行人多的重要路口。為防止車輛撞到庇護島，縣府均設導引線和反光標誌等，將加強警告標誌和防撞桿等設施，另希望駕駛人調整習慣，避免左轉時直接切入車道，減少撞上風險。

人行道 自撞 行人地獄 車禍

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