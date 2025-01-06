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陪伴者半票不失為好政策 學者：別犧牲年輕人荷包

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台灣進入高齡化社會，在淨零碳排及交通安全考量下，鼓長者使用大眾運輸，並給予陪伴者半票優惠，不失為一項好的政策。 聯合報系資料照
台灣進入高齡化社會，在淨零碳排及交通安全考量下，鼓長者使用大眾運輸，並給予陪伴者半票優惠，不失為一項好的政策。 聯合報系資料照

消基會交通委員會召集人李克聰表示，目前陪伴者都是原價，修法通過，確實對七十五歲以上陪伴者的交通負擔有減輕，但業者的負擔就會變大；若最後政府決定執行這項政策，就要進一步評估，額外的費用誰來買單？

李克聰說，目前業者對於六十五歲以上敬老票的負擔已很重，相關預算編列如何能減經業者負擔，立委及政府要審慎思考；從社會福利角度來看，若全由政府負擔，就需評估財政是否能承受再來做決定。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，台灣已進入高齡化社會，隨著時間推移，高齡者只會愈來愈多，在淨零碳排及交通安全考量上，當然希望多鼓勵長者使用大眾運輸，伴隨年紀愈來愈大，也就愈需要陪伴者協助，因此陪伴者半票優惠不失為好的政策，但「錢從哪裡來，這是政府需好好思考、討論的問題」。

鄭永祥說，身障票、優惠票均是政府需補助支應給交通業者，但政府目前都處於「長期欠款」的狀態，內政部、交通部互踢皮球；政府或立委在放送福利時，就該想到「預算該如何編列」，大眾運輸業者雖提供服務，但並非社福機關或慈善單位，政府不應直接把此費用變成業者須承擔的成本及營運壓力，否則最終犧牲的都是年輕族群的荷包。

大眾運輸 淨零 高齡化

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