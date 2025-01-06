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敬老票陪伴者半價？ 交部：全票恐漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
日前立委提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價優惠。台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至115.4億元，經營負擔更加沉重。 聯合報系資料照
日前立委提「老人福利法」修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價優惠。台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至115.4億元，經營負擔更加沉重。 聯合報系資料照

現有敬老票半價，不是政府補貼，而是交通運輸業者及購買全票者負擔差額；日前立委提「老人福利法」修法，讓敬老票陪伴者也享半價優惠，交通部坦言，目前大多採票價交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨以及世代衝突。

六十五歲以上長者搭乘大眾運輸，及進入康樂場所及參觀文教設施都享有半價，但政府僅動嘴釋出利多卻不管差額；如今立委又提修法，讓逾六十五歲或七十五歲老人的必要陪伴者，搭乘大眾運輸比照半價優惠，將來這張「支票」是由中央政府還是地方協助補貼，都不見討論，交通運輸業者急得跳腳。

高鐵指出，針對滿六十五歲長者敬老票優待，以二○二四年的旅運數據進行概算，預估敬老票比例為百分之八點三，人數為六四八萬人次，短收金額為五十七點七億元；台鐵也估，二○二四年一至十一月敬老票已自行吸收十點○五億元差額。

高鐵內部人士表示，由於內政部、交通部互踢皮球，互不承認補助差額由其單位負責，在沒預算支應情況下，交通部在高鐵二○一五年財改時新增「法定優待票」（C1），及離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」（C2）的高鐵票價參考因素。

簡言之，未來高鐵若調漲票價，半票優惠的差額將由全票者負擔，但由於高鐵目前尚未調漲票價，該參數也還無法應用，因此差額只得由業者自行吸收，最終轉嫁於全票者身上。

高鐵估算，如年滿六十五歲國民得有陪伴者一人同享敬老半價優待，以二○二四年的旅運數據概算，預估敬老票比例將增加為百分之十六點六，人次數增加為一二九六萬人次，短收金額也將暴增至一一五點四億元；台鐵則預估將再短收三點八五億元，共計約十四點八五億元。

交通部表示，針對六十五歲半票優惠，「受限於政府財政壓力，目前大多採票價交叉補貼方式由全票乘客分擔」，若以六十五歲長者有一陪伴者享半價優惠，二○二五年推估經費為一八六點八億元、二○五一年為三○二億元，若再轉嫁以交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨及世代衝突、嚴重衝擊民行，陷入惡性循環。

此案，原訂去年十二月卅一日審議，經朝野黨團溝通後，待老人福利法協商後再行處理。

交通部 票價 高鐵

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