影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

中央氣象署預估，今天下午起天氣將轉為潮濕，由於下雨機率增加，加上低溫配合，合歡山今近午下冰霰，遊客興奮拍照，但水氣和溫度未配合，僅短暫下了5分鐘。入夜後降雪，晚上8時50分起雪霰狂飄，部分路面積雪，限掛雪鍊通行。

氣象署指出，今天下午過後天氣就會轉為潮濕，下雨機率增加，但明天起受冷氣團影響，全台有感降溫，但會是乾冷型態，周二、周三受冷氣團影響但環境偏乾冷，但周四到周六另一波水氣增加，轉為濕冷。

民眾原以為追雪無望，沒想到，合歡山松雪樓一帶今上午11時55分短暫下起冰霰，冰霰猶如小糖珠般灑落，遊客興奮，拿衣服接冰霰拍照或錄影紀錄，但因僅下了5分鐘，令人意猶未盡。沒想到，今入夜又見雪霰，且越飄越大，雪迷期待。

松雪樓人員表示，當地今近午溫度已達0度，且有水氣經過，短暫下冰霰，但因水氣和溫度未配合，下不到5分鐘就停止了；不過，入夜後溫度溜滑梯，加上有水氣，今晚8時50分左右，先是雨夾霰，隨後變雪夾霰，地面很快就舖上白紗。