中藥材多仰賴大陸進口 衛福部推新南向國家種植計畫

衛福部中醫藥司指出，台灣的中藥材品項中，逾90%仰賴進口供應，且以大陸輸入占大宗，但因為藥材資源日益減少、對岸管制出口等因素，為了預防與因應，衛福部擬在新南向國家種植符合台灣中醫臨床需求及法規的藥用植物，以替代中藥材來源，目前以越南為目標國，未來也將在泰國、馬來西亞及印度等國進行考察評估，進一步規畫試種計畫。

針對傳統中藥房業者反映中藥材漲價一事，中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，查詢大陸中藥材天地網後，當地當歸市場價格每公斤為約新台幣338元，已較去年同期價跌約25%；酸棗仁市場價格每公斤2255元，較去年同期價跌約37.5%，前幾年確實有漲價情形，近期價格已趨平緩，但台灣銷售端價格為何如此昂貴，仍需進一步確認與調查。

為了讓台灣的中藥材能夠自給自足，謝采蓓說，衛福部分別於2021年及2022年與農業部前身行政院農業委員會、原住民族委員會及中醫藥相關專家學者，研議訂定「原住民族及農民栽種中藥藥用植物建議清冊」及「辦理獎勵及土地租賃期限保障之中藥藥用植物品項表」，並於2023年補助辦理「中藥藥用植物種植計畫」，輔導種植馬藍、野葛及石斛，去年補助及輔導種植桑、荊芥、薑黃、莪朮及台灣白及。

由於東南亞國家與大陸長江以南地區地理環境相近，藥用作物資源豐富，也是全球藥材出口主要來源之一，中醫藥司去年委託辦理「新南向藥用植物種植實地調查研究計畫」，先以越南為目標國，實地考察該國藥用植物種植及其產製為中藥材等情形，評估是否適合於當地種植，並研提「種植計畫建議書」。謝采蓓表示，未來將持續至泰國、馬來西亞及印度等具有合作種植潛力國家考察評估，推動試種計畫。

謝采蓓說，目前在新南向國家短期目標為小面積試種中藥材，期待推動政府或民間合作種植計畫，建立新南向國家藥用植物種植及產製的產業鏈，增加中藥材來源通路，減少依賴大陸進口中藥材。

此外，衛福部去年辦理「國產中藥藥用植物及中藥材產銷媒合計畫」，建置中藥材產銷媒合平台，成功媒合13筆、6869台斤的台灣產中藥材，供應至中醫藥產業應用端，並從中遴選出6名優質中藥藥用植物種植者，給予獎勵，增進本土中藥產業發展力量，今年將持續辦理該計畫。