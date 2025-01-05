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天冷感冒者多恐釀血荒 疾管署：類流感估月底單周上看15萬人次

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，依監控發現，類流感疫情正呈上升趨勢，預估農曆年節前後，單周類流感患者將上看15萬人次。本報資料照片
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，依監控發現，類流感疫情正呈上升趨勢，預估農曆年節前後，單周類流感患者將上看15萬人次。本報資料照片

近期氣溫愈來愈低，流感等病毒十分活躍，造成感冒患者大增，台北捐血中心企劃課長劉俊宏說，目前血液庫存量僅剩下4.7天，以O型血只剩3.6天，最為告急；經分析發現，目前用血量未大幅上升，但受感冒患者增加因素，捐血量確實下降，雖然本周氣溫下探10度，仍呼籲民眾踴躍捐血。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，依監控發現，類流感疫情持續呈上升趨勢，雖然上周就醫人次尚未出爐，但預估會比前一周上升，而農曆年節前後，單周類流感患者將上看15萬人次。

至於，有些感冒的捐血人反映，這波感冒好像持續的比較久，甚至有人咳了二周都還沒有好。曾淑慧說，一般類流感病程約需5至7天，依個人免疫能力不同及對病毒反應的情形，有些人痊癒的快，有些痊癒的慢，就目前臨床觀察，並未發現病程延遲痊癒的現象，且最近冷氣團來襲，氣溫降低，引發許多人過敏、氣喘，咳了二周都還沒有好，可能是過敏、氣喘，仍需就醫檢查。

曾淑慧指出，本周冷氣團來襲，氣溫下探10度，呼吸道病毒會更加活躍，可說是「病毒無所不在」，呼籲民眾接種流感、新冠疫苗，依研究發現，接種流感疫苗可以降低75%的重症機會，特別是年長者、免疫力低下、慢性病等高風險族群，一定要盡速接種。

劉俊宏說，依往年經驗，每年一月為準備即將到來的農曆年節用血，各地紛紛舉辦捐血月活動，以充足血庫，但有別過去幾年，今年在捐血月活動前，血庫就出現告急。他說，分析發現，目前用血量未大幅上升，仍以冬天常見的心肌梗塞、腸胃道出血等疾病，讓心臟科、胃腸科醫師用血較多，但另一方面，近期感冒患者多，確實讓捐血量下降。

劉俊宏表示，捐血者感冒後可能服用感冒藥，通常必須等停藥一周後，或身體痊癒後，才能捐血，如此一來，捐血者勢必減少，目前除O型血最為告急外，A型血4.6天、B型血6.3天偏低，AB型血則有7.7天在正常範圍，呼籲民眾踴躍捐血。

捐血中心 類流感

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