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濕地濫設光電板影響黑面琵鷺？ 國家公園署：皆依法保育

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
黑面琵鷺。示意圖。圖／台江國家公園管理處提供
黑面琵鷺。示意圖。圖／台江國家公園管理處提供

有民眾媒體投書控訴，國內濕地遭濫設光電板，導致黑面琵鷺食源大量縮減。內政部國家公園署否認，強調重要濕地依法保育，「濕地保育法」施行以來，從未允許國內重要濕地設置綠能設施，並強調2024年國內出現黑面琵鷺數量，也較2023年同期呈現增加趨勢，並無減少狀況。

這篇投書中指出，西海岸的濕地與鹽灘地遭政府濫設光電板，導致黑面琵鷺食源遭大量限縮，原本是黑面琵鷺大本營的七股現已難見昔日盛況，光電板把有機世界覆蓋了，黑面琵鷺只能飛往他處。

國家公園署指出，依據「濕地保育法」目前劃設59處重要濕地，2處國際級，40處國家級，17處地方級，面積共有4萬2730公頃，這些重要濕地均依法擬定保育利用計畫，進行濕地環境保育及明智利用項目管理，沒有光電設置踐踏珍貴濕地情形。

國家公園署表示，該投書所指嘉義布袋、台南七股，高雄永安等鹽田設置光電場區域，均非依法劃設重要濕地範圍。而先前曾配合桃園農業博覽會新屋農博環境教育園區設置，同意於桃園新屋12-14號池（屬桃園埤圳重要濕地）設置示範光電設施，也屬示範性設施，並嚴格監控管制。

此外，內政部也非綠能設施主管機關，該文宣稱內政部原本規劃嘉義、臺南共800公頃鹽灘地搭建光電板一事絕非事實。

國家公園署說明，依據濕地保育法，重要濕地指具有生態多樣性等多個重要價值，如近期行政院核定屏東縣政府申請31公頃萬年濕地群（地方級）重要濕地，即依照相關規定、條件檢視程序作業核定，但這類型重要濕地全國總計4萬2730公頃，並非投書提到達40萬公頃。

國家公園署說明，目前最新黑面琵鷺調查資料顯示，截至2024年12月國內出現3205隻，相較2023年同期還增加176隻，相較前次調查也增加125隻，沒有濕地設置光電造成數量減少情形。

國家公園署強調，如果在重要濕地或其保育利用計畫範圍內，發生破壞生物洄游通道及野生動植物繁殖區或棲息環境等行為，將立即依濕地保育法裁罰，呼籲各界共同守護珍貴的濕地環境。

國家公園 濕地 黑面琵鷺

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