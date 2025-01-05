紙風車368藝術工程新年首週3連演 吸引近7千觀眾

紙風車劇團第3輪368兒童藝術工程持續巡演，2025年首週末在雲林、台南、高雄3連演，吸引民眾攜家帶眷來看戲，累積近7000名觀眾，更有家長喊從不追星，卻願陪孩子追紙風車。

紙風車368藝術工程將表演藝術帶到全台368鄉鎮市區，紙風車透過新聞稿分享，他們收到很多回應，尤其小粉絲聽說紙風車劇團要到「家附近」，便頻頻盯進度追問「什麼時候才要來」，因此開年第一週便安排3連演。

雲林場演出當天，天氣冷又逢東北季風，有媽媽在現場笑說：「我生平不追星的，卻願為了孩子在這裡忍受寒風。」還有觀眾興奮指出，第一次看紙風車表演是國小5年級時，「那麼久了，你們終於再來，我一定要再來看看」。在地商家也送上自家肉羹湯及燒仙草為工作人員加菜，感謝他們把演出帶進家鄉。

台南場則有新化保生大帝廟協助申請路權、維持交通秩序，包辦演出工作人員三餐，用台南人的熱情及美食溫暖紙風車；高雄前鎮區公所也動員志工到場支援。演出結束後，有母親對孩子說：「今天看到精彩的演出是許多熱心的叔叔阿姨贊助的，你喜歡今天的演出，我們也出點力幫更多的小朋友也可以看到。」

雲林縣長張麗善與台南市長黃偉哲也分別在3日、4日到演出現場，致詞時皆感謝贊助企業及各界熱心人士，也謝謝紙風車劇團發起368藝術工程，讓所有孩子都能欣賞藝術美好。

紙風車文教基金會執行長張敏宜說，368藝術工程台灣走過2輪，總是被孩子的笑臉，以及人與人之間的善意溫暖感動，因此又啟動第3輪，期昐這份溫情能夠永續下去。紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程將陸續安排至全國演出，詳見紙風車劇團FB粉絲專頁。