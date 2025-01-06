健康你我他／婆婆親手作羹湯 媳婦為尊又何妨

春節是家人團圓的意象，遊子返家是父母最大的期盼與慰藉。

我媳婦是大陸廣州人，在美國念書與兒子同窗，學成終成眷屬，雙雙在北京任職，定居於當地。寒暑假都會返鄉，春節更忙碌，婆家、娘家兩頭跑，輪流回去陪父母吃年夜飯；有一年還邀請對岸親家來過年，那年感到特別熱鬧，張羅年節食物也特別來勁。

老實說，媳婦半年回來一次，感覺像客人，且年輕人不善料理，無法期待她能幫什麼忙？想到媳婦平日要趕上班，要帶娃兒，要處理家務，已夠忙碌了，好不容易放假回來，不想再拖著她做東做西，折磨她的身心，這樣婆媳之間怎能融洽呢？

許多年節準備其實不必到時才做，我會趁年前天氣好的時候，把媳婦房間的床褥、被單、衣物拿來清洗，放在太陽底下曝曬、消毒、去霉味；他們回來時，就像進入旅館，馬上可以安頓下來，解決衣與住的問題。

民以食為天，春節的食材更要創新，主廚的老公待在廚房的時間變長了，桌上常出現陌生的菜餚，是他透過網路的烹飪教學依樣畫葫蘆做的。我則熱衷糯米食材製作，光是甜糯飯就失敗了三次才成功；挑戰客家紅麴製作，過年時可以醃肉，是一道有特色的佳餚。

「凡事豫則立，不豫則廢。」趁身體還能動時，多體恤年輕人，以「媳婦為尊」又何妨？這是當年婆婆給我的示範。