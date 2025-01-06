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健康名人堂／醫療不離人性 科技不離人文

聯合報／ 張金堅／財團法人乳癌防治基金會董事長

2024年12月9日，科技巨擘Google在「Nature」自然期刊發表其已成功開發出量子運算晶片Willow，只需要5分鐘就完成傳統電腦需時1025年（相當於宇宙年7000多億倍）才能完成的運算。

這個數字與時間遠遠超過人類所能理解的範疇，可說是繼ChatGPT之後，AI時代又一次重量級的革命。看到這則新聞令人喜憂參半，上世紀科技的躍進已徹底改變人類生活的樣貌，如今的AI新世紀又將如何改變我們的未來？

過去因為醫療科技的進步，創造了諸多亮麗的醫學奇蹟。我親身見證了手術從傳統的開胸、開腹等、到內視鏡、再到機器手臂的微創手術；癌症治療從開刀、放療、化療，再到荷爾蒙、標靶、免疫乃至細胞治療等等；疾病的預防、篩檢、診療及追蹤也因為基因體醫學及生物分子學的進步，搭配大數據分析，已經漸漸走向量身訂造的精準醫學。

許多過去醫師束手無策的疾病，大部分都獲得解決，連一些癌症都將成為慢性疾病。如今量子電腦的誕生對個人化的精準醫療勢必如虎添翼，令人期待。

追求急效知識忌迷失

然而當我們為醫療突飛猛進及可能的突破而欣喜雀躍的同時，是否應存有一絲冷靜清晰的心態，確保自己不會因為求新、求快而未加深思熟慮就跨越紅線？尤其在AI時代，知識產生、累積，甚至以顛覆的速度在進步，都快到人腦根本無暇思索的地步。若我們把心力都放在追求這類所謂的「急效知識」，是否會因而忽略了另外更重要的領域而有所迷失？

「傳承（legacy）」與「創新（innovation）」是兩個並重的觀念，創新是我們進步的動力，傳承則是代代相傳指引我們應該遵循的正道。一如水能載舟，亦能覆舟，科技也是一把雙面刃，如何將科技做最妥善的運用，考驗著人類的智慧與素養，而這就要靠教育、人文、倫理、文學、音樂、藝術等這些所謂「緩效知識」的陶冶與形塑，醫療亦不能例外。

「健康識能」的推展、「醫學倫理」的建構、「醫病和諧」的提升、「生命關懷」的實踐，絕對是需要長時間的淬鍊與琢磨，不可能一蹴可幾。這樣才可透過一點一滴的累積，澆鑄岀歷久彌新、顛撲不破的核心價值與精神文明，也是「緩效知識」的具體實踐。

人類應避免為物所役

在此科技引領物質文明不斷飛越的時代，精神文明也必須迎頭趕上，齊頭並進，人類才不會為物所役，忙於追求「急效知識」之餘，「緩效知識」的重視也不可偏廢。「醫療不離人性，科技不離人文」應是我們共同的中心思想，也是以「救人｣為天職的醫界夥伴必須奉行的圭臬，唯有如此，人類的健康與福祉才能真正落實。

癌症治療 醫學

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