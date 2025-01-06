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多吃三色食物 養腎、養肺、護腸胃

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
入冬後養生可多吃黑色、白色及黃色「三色」食物。圖／AI生成
入冬後養生可多吃黑色、白色及黃色「三色」食物。圖／AI生成

入冬後，氣溫愈來愈低，昨天是24節氣「小寒」，本周將迎來10度低溫。中醫師提醒，小寒到來，寒氣、濕氣重，當伴隨著下雨，感覺特別冷，務必注意身體保暖，另多吃黑色、白色及黃色等「三色」食物，養腎、養肺及保護胃腸。

中醫師吳明珠表示，小寒開始，寒氣湧入，明顯感受低溫狀態，此為1月20日「大寒」前奏曲，再來就是一路冷到農曆年；這時養生關鍵在於保暖身體、不要感冒，最近早晚溫差較大，只要少穿些衣服，受了風寒，就可能感冒，咳嗽、發燒，身體不適。

新冠疫情後，民眾免疫能力降低，又遇到後疫情時代的免疫負債，容易受到病毒感染。吳明珠指出，為了保暖、守著陽氣，外出時建議洋蔥式穿衣法，從發熱衣、長袖衣物、毛衣、外套，從內往外穿。若室外低溫時，口罩、手套、圍巾缺一不可，如果感覺腳冷，應穿上襪子禦寒，避免皮膚裸露太多，以防「寒氣入腦」引發身體不適。

飲食方面，冬天養腎為主，建議多吃黑色、紫色等食物，如海帶、黑木耳、黑米、黑豆、芝麻、栗子、藍莓、紫薯等。部分黑色食物不好消化，影響胃腸功能，可搭配地瓜、南瓜等；冬天也需要保養肺部，可多食用白色食物，如山藥、白木耳、高麗菜、四神湯等，其中山藥對腎、肺及脾胃都有保護作用；多吃綠色蔬菜則可養肝。

吳明珠說，天冷時，大家常喝薑母茶，但因含有薑辣素、紅糖，容易誘發胃食道逆流。此外，麻辣鍋、薑母鴨也不宜多吃，避免口乾舌燥。四神湯含有蓮子、山藥、茯苓、芡實等，有時也會加入薏仁，可以健脾去濕，調養身體，民眾可趁熱飲用。

冬天運動時，也應做好保暖。吳明珠呼籲，民眾外出運動，身體汗濕，就立即更換衣服，帶著毛巾，擦乾汗水，避免感冒；不少長者喜歡一早外出運動，在寒流南下之際，建議先在室內做做暖身操，等太陽升起後，再出門運動，降低心肌梗塞、腦中風風險。

低溫 保暖 運動

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